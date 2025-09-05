https://ria.ru/20250905/premii-2040086913.html
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских - РИА Новости, 05.09.2025
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших полицейских региона с целью их материального поощрения и повышения РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:21:00+03:00
2025-09-05T19:21:00+03:00
2025-09-05T19:21:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg
КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших полицейских региона с целью их материального поощрения и повышения стимула к работе. "С руководством регионального УМВД не раз обсуждали вопрос нехватки участковых, сотрудников патрульно-постовых служб. Правоохранительные органы выполняют важнейшие задачи. Обеспечивают безопасность, спокойствие жителей. Поэтому некомлект кадров в подразделениях органов внутренних дел - серьезный вопрос", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он сообщил, что поручил администрации губернатора совместно с УМВД по Калужской области подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка. "В наших планах учредить 25 премий для сотрудников, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях… Сохранить опытный и ответственный личный состав - важнейшая задача. Уверен, что дополнительный материальный стимул для лучших сотрудников станет одной из действенных мер", - подчеркнул глава региона. По его словам, в частности, будут учреждены премии "Лучший участковый", "Лучший следователь", "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции".
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b87efdede8e5da5d51b4e405db2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших калужских полицейских
КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших полицейских региона с целью их материального поощрения и повышения стимула к работе.
«
"С руководством регионального УМВД не раз обсуждали вопрос нехватки участковых, сотрудников патрульно-постовых служб. Правоохранительные органы выполняют важнейшие задачи. Обеспечивают безопасность, спокойствие жителей. Поэтому некомлект кадров в подразделениях органов внутренних дел - серьезный вопрос", - написал Шапша
в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что поручил администрации губернатора совместно с УМВД по Калужской области
подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка.
"В наших планах учредить 25 премий для сотрудников, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях… Сохранить опытный и ответственный личный состав - важнейшая задача. Уверен, что дополнительный материальный стимул для лучших сотрудников станет одной из действенных мер", - подчеркнул глава региона.
По его словам, в частности, будут учреждены премии "Лучший участковый", "Лучший следователь", "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции".