Рейтинг@Mail.ru
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:21 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/premii-2040086913.html
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских - РИА Новости, 05.09.2025
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших полицейских региона с целью их материального поощрения и повышения РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:21:00+03:00
2025-09-05T19:21:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg
КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших полицейских региона с целью их материального поощрения и повышения стимула к работе. "С руководством регионального УМВД не раз обсуждали вопрос нехватки участковых, сотрудников патрульно-постовых служб. Правоохранительные органы выполняют важнейшие задачи. Обеспечивают безопасность, спокойствие жителей. Поэтому некомлект кадров в подразделениях органов внутренних дел - серьезный вопрос", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он сообщил, что поручил администрации губернатора совместно с УМВД по Калужской области подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка. "В наших планах учредить 25 премий для сотрудников, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях… Сохранить опытный и ответственный личный состав - важнейшая задача. Уверен, что дополнительный материальный стимул для лучших сотрудников станет одной из действенных мер", - подчеркнул глава региона. По его словам, в частности, будут учреждены премии "Лучший участковый", "Лучший следователь", "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции".
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b87efdede8e5da5d51b4e405db2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских

Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших калужских полицейских

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших полицейских региона с целью их материального поощрения и повышения стимула к работе.
«
"С руководством регионального УМВД не раз обсуждали вопрос нехватки участковых, сотрудников патрульно-постовых служб. Правоохранительные органы выполняют важнейшие задачи. Обеспечивают безопасность, спокойствие жителей. Поэтому некомлект кадров в подразделениях органов внутренних дел - серьезный вопрос", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что поручил администрации губернатора совместно с УМВД по Калужской области подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка.
"В наших планах учредить 25 премий для сотрудников, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях… Сохранить опытный и ответственный личный состав - важнейшая задача. Уверен, что дополнительный материальный стимул для лучших сотрудников станет одной из действенных мер", - подчеркнул глава региона.
По его словам, в частности, будут учреждены премии "Лучший участковый", "Лучший следователь", "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции".
 
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала