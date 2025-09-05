Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для калужских полицейских

https://ria.ru/20250905/premii-2040086913.html

КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о планах учредить 25 премий для лучших полицейских региона с целью их материального поощрения и повышения стимула к работе. "С руководством регионального УМВД не раз обсуждали вопрос нехватки участковых, сотрудников патрульно-постовых служб. Правоохранительные органы выполняют важнейшие задачи. Обеспечивают безопасность, спокойствие жителей. Поэтому некомлект кадров в подразделениях органов внутренних дел - серьезный вопрос", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он сообщил, что поручил администрации губернатора совместно с УМВД по Калужской области подготовить предложения по возможным мерам стимулирования личного состава органов правопорядка. "В наших планах учредить 25 премий для сотрудников, которые отличились добросовестной службой в своих подразделениях… Сохранить опытный и ответственный личный состав - важнейшая задача. Уверен, что дополнительный материальный стимул для лучших сотрудников станет одной из действенных мер", - подчеркнул глава региона. По его словам, в частности, будут учреждены премии "Лучший участковый", "Лучший следователь", "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции".

