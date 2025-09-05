https://ria.ru/20250905/premer-2039865045.html

Премьер Лаоса назвал изменения на мировой арене непредсказуемыми

Сложности в мире являются следствием протекционистских мер некоторых стран, изменения на мировой арене непредсказуемы, заявил, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сложности в мире являются следствием протекционистских мер некоторых стран, изменения на мировой арене непредсказуемы, заявил, выступая на пленарном заседании ВЭФ, премьер Лаоса Сонсай Сипхандон. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Сегодня мы находимся в крайне сложной ситуации: изменения на мировой арене совершено непредсказуемы... Именно сегодня в связи с геополитической ситуацией, с имеющимися проблемами, которые, прежде всего, обоснованы именно вот такими протекционистскими мерами, которые внедряют некоторые страны, в стремлении конкурировать и даже мешать развитию и росту других стран", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

