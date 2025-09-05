Рейтинг@Mail.ru
Премьер Лаоса назвал приглашение Путина на ВЭФ большой честью
08:20 05.09.2025 (обновлено: 08:44 05.09.2025)
Премьер Лаоса назвал приглашение Путина на ВЭФ большой честью
Премьер Лаоса назвал приглашение Путина на ВЭФ большой честью
в мире
владивосток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
лаос
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что для него является большой честью участие в форуме и приглашение на него от президента РФ Владимира Путина. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Для меня большая радость и честь участвовать на этом форуме. Я был очень рад получить приглашение президента Путина и приехать сюда во Владивосток. Я приехал во Владивосток впервые, и от лица Народно-Демократической Республики я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность президенту Путину и правительству Российской Федерации за теплый прием. Я также хотел поблагодарить за превосходную организацию", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
россия
лаос
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что для него является большой честью участие в форуме и приглашение на него от президента РФ Владимира Путина.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже
"Для меня большая радость и честь участвовать на этом форуме. Я был очень рад получить приглашение президента Путина и приехать сюда во Владивосток. Я приехал во Владивосток впервые, и от лица Народно-Демократической Республики я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность президенту Путину и правительству Российской Федерации за теплый прием. Я также хотел поблагодарить за превосходную организацию", - сказал он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин: Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с другими странами
