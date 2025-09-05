https://ria.ru/20250905/premer-2039860795.html
Премьер Лаоса назвал приглашение Путина на ВЭФ большой честью
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что для него является большой честью участие в форуме и приглашение на него от президента РФ Владимира Путина. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Для меня большая радость и честь участвовать на этом форуме. Я был очень рад получить приглашение президента Путина и приехать сюда во Владивосток. Я приехал во Владивосток впервые, и от лица Народно-Демократической Республики я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность президенту Путину и правительству Российской Федерации за теплый прием. Я также хотел поблагодарить за превосходную организацию", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
