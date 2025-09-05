https://ria.ru/20250905/pravitelstvo-2039895310.html

Путин рассказал о работе правительства над формированием бюджета

Правительство РФ справляется с работой над формированием бюджета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:18:00+03:00

россия

владимир путин

владивосток

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ справляется с работой над формированием бюджета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Бюджет строится на сбалансированной основе, и это непростая работа. Это сложная работа, она такая нервная, если можно сказать, потому что добиваться баланса между различными отраслями экономики - непростая задача. Правительство с этим справляется", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

