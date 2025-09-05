В российском посольство заявили о подрыве международной репутации Британии
Посольство РФ: преступный захват активов еще больше подрывает репутацию Британии
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Преступное изъятие Лондоном российского имущества ещё больше подрывает международную репутацию Британии, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее глава британского минобороны Джон Хили сообщил, что Великобритания направила на военную помощь Украине более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов.
"Преступное изъятие чужого имущества и его использование в геополитических авантюрах ещё больше подрывает международную репутацию Лондона, в том числе в глазах зарубежных инвесторов", - заявили в посольстве.
В диппредставительстве отметили, что власти Британии не желают тратить на поддержание украинского конфликта деньги своих налогоплательщиков, особенно в условиях острейших социально-экономических проблем, с которыми страна сталкивается в последнее время всё чаще.
"Однако пускать на эти цели краденые деньги – плохая идея", - подчеркнули в диппредставительстве.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.