https://ria.ru/20250905/posolstvo-2040029364.html

В российском посольство заявили о подрыве международной репутации Британии

В российском посольство заявили о подрыве международной репутации Британии - РИА Новости, 05.09.2025

В российском посольство заявили о подрыве международной репутации Британии

Преступное изъятие Лондоном российского имущества ещё больше подрывает международную репутацию Британии, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:38:00+03:00

2025-09-05T15:38:00+03:00

2025-09-05T16:13:00+03:00

в мире

великобритания

украина

лондон

джон хили

россия

москва

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Преступное изъятие Лондоном российского имущества ещё больше подрывает международную репутацию Британии, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее глава британского минобороны Джон Хили сообщил, что Великобритания направила на военную помощь Украине более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов. "Преступное изъятие чужого имущества и его использование в геополитических авантюрах ещё больше подрывает международную репутацию Лондона, в том числе в глазах зарубежных инвесторов", - заявили в посольстве.В диппредставительстве отметили, что власти Британии не желают тратить на поддержание украинского конфликта деньги своих налогоплательщиков, особенно в условиях острейших социально-экономических проблем, с которыми страна сталкивается в последнее время всё чаще."Однако пускать на эти цели краденые деньги – плохая идея", - подчеркнули в диппредставительстве.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250905/vorovstvo-2040021829.html

https://ria.ru/20250905/posolstvo-2040027102.html

великобритания

украина

лондон

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, украина, лондон, джон хили, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, euroclear, g7, евросоюз