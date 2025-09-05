https://ria.ru/20250905/posolstvo-2040027102.html

В российском посольстве пообещали ответить на недружественные шаги Британии

Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании. РИА Новости, 05.09.2025

ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании. В среду британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. "Британское правительство должно понимать: любые недружественные шаги против России и её законных интересов не останутся без ответа", - говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.

