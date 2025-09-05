Рейтинг@Mail.ru
15:28 05.09.2025 (обновлено: 15:41 05.09.2025)
В российском посольстве пообещали ответить на недружественные шаги Британии
Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании.
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании. В среду британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. "Британское правительство должно понимать: любые недружественные шаги против России и её законных интересов не останутся без ответа", - говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании.
В среду британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
"Британское правительство должно понимать: любые недружественные шаги против России и её законных интересов не останутся без ответа", - говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Посольство предупредило россиян об активности британских спецслужб
14 марта, 16:47
 
