https://ria.ru/20250905/posolstvo-2040027102.html
В российском посольстве пообещали ответить на недружественные шаги Британии
В российском посольстве пообещали ответить на недружественные шаги Британии - РИА Новости, 05.09.2025
В российском посольстве пообещали ответить на недружественные шаги Британии
Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:28:00+03:00
2025-09-05T15:28:00+03:00
2025-09-05T15:41:00+03:00
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151635/41/1516354175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86326e6191f5b17d455f45ea4a27a628.jpg
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании. В среду британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. "Британское правительство должно понимать: любые недружественные шаги против России и её законных интересов не останутся без ответа", - говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250314/spetssluzhby-2005049656.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151635/41/1516354175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6277a69a2dfd075e81be51c9a7610f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
В российском посольстве пообещали ответить на недружественные шаги Британии
Посольство в Лондоне: Россия не оставит без ответа любые недружественные шаги
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Любые недружественные шаги Лондона в отношении России и ее интересов не останутся без ответа, заявило посольство РФ в Великобритании.
В среду британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
"Британское правительство должно понимать: любые недружественные шаги против России и её законных интересов не останутся без ответа", - говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.