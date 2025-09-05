Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине
15:27 05.09.2025
Российское посольство обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине
Поставки оружия Украине за счёт активов РФ умножают жертвы и затягивают конфликт, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне РИА Новости, 05.09.2025
в мире
украина
россия
великобритания
сергей лавров
нато
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Поставки оружия Украине за счёт активов РФ умножают жертвы и затягивают конфликт, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне "Поставки западного оружия множат жертвы среди мирного населения, приводят к новым разрушениям и, в конечном счёте, затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима", - говорится в комментарии посольства. Ранее сообщалось, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО
Посольство в Лондоне: помощь Украине за счет активов РФ затягивает конфликт

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Поставки оружия Украине за счёт активов РФ умножают жертвы и затягивают конфликт, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне
"Поставки западного оружия множат жертвы среди мирного населения, приводят к новым разрушениям и, в конечном счёте, затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима", - говорится в комментарии посольства.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ сообщили Украине неприятные новости после саммита в Париже
14:51
Ранее сообщалось, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине
13:36
 
