Российское посольство обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине

Российское посольство обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.09.2025

Российское посольство обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине

Поставки оружия Украине за счёт активов РФ умножают жертвы и затягивают конфликт, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне

ЛОНДОН, 5 сен - РИА Новости. Поставки оружия Украине за счёт активов РФ умножают жертвы и затягивают конфликт, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне "Поставки западного оружия множат жертвы среди мирного населения, приводят к новым разрушениям и, в конечном счёте, затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима", - говорится в комментарии посольства. Ранее сообщалось, что Великобритания направила более 1 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

