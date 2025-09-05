Японские автопроизводители переложили на клиентов дополнительные издержки

https://ria.ru/20250905/poshliny-2040022734.html

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Свыше 80% компаний автомобильного сектора Японии переложили дополнительные издержки, полученные в результате введения администрацией США импортных пошлин, на клиентов или планируют это сделать, передает газета Nikkei со ссылкой на исследование. "Опрос Nikkei, посвященный тарифной политике США, показал, что более 80% крупных японских производителей автозапчастей либо перевели на своих потребителей дополнительные издержки, связанные с импортными сборами, либо рассматривают возможность сделать это", - пишет издание. Так, 70% компаний, которые приняли участие в опросе, отметили, что импортные пошлины США увеличили их "таможенное бремя". К примеру, один из крупнейших поставщиков подшипников и других автомобильных компонентов NSK оценил расходы, которые понесла компания из-за введения пошлин и которые повлияли на ее операционную прибыль в апреле-июне, примерно в 94,1 миллиона долларов. При этом повышение цен на запчасти помогло компенсировать почти 67,2 миллиона долларов. Структура деятельности японского автопрома представляет собой своего рода пирамиду: автопроизводители на вершине и затем - поставщики деталей, объясняет издание. Таким образом, цепочка поставок во многом зависит от предприятий, которые поставляют детали производителям. Например, у 10 японских автопроизводителей свыше 68 тысяч поставщиков, которые ведут с ними бизнес в стране, приводит газета данные Teikoku Data Bank. "Автопроизводители строже, чем большинство представителей других отраслей промышленности, когда дело доходит до принятия сквозных затрат ", - пишет Nikkei со ссылкой на мнение руководителя японского поставщика запчастей. Ранее в пятницу по японскому времени Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. По данным японской стороны, отраслевой режим для японских автомобилей начнет действовать в течение двух недель. В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. Кроме этого, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.

