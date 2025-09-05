https://ria.ru/20250905/podmoskove-2040007729.html

Упавший в Подмосковье самолет полностью разрушился при падении

Упавший в Подмосковье самолет полностью разрушился при падении - РИА Новости, 05.09.2025

Упавший в Подмосковье самолет полностью разрушился при падении

Потерпевший катастрофу в Луховицком городском округе Московской области легкомоторный самолет "Авиатика" при падении на землю полностью разрушился, возгорания... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Потерпевший катастрофу в Луховицком городском округе Московской области легкомоторный самолет "Авиатика" при падении на землю полностью разрушился, возгорания не произошло, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о катастрофе частного легкомоторного самолета возле деревни Ильясово. Пилот воздушного судна погиб. "Упавший в поле возле аэродрома в Ильясово самолет полностью разрушен", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания воздушного судна не последовало. Обстоятельства авиационного инцидента уточняются.

московская область (подмосковье)

