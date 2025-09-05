Рейтинг@Mail.ru
Упавший в Подмосковье самолет полностью разрушился при падении
14:30 05.09.2025
Упавший в Подмосковье самолет полностью разрушился при падении
происшествия
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Потерпевший катастрофу в Луховицком городском округе Московской области легкомоторный самолет "Авиатика" при падении на землю полностью разрушился, возгорания не произошло, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о катастрофе частного легкомоторного самолета возле деревни Ильясово. Пилот воздушного судна погиб. "Упавший в поле возле аэродрома в Ильясово самолет полностью разрушен", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания воздушного судна не последовало. Обстоятельства авиационного инцидента уточняются.
происшествия, московская область (подмосковье)
Упавший в Подмосковье самолет полностью разрушился при падении

© Фото : Администрация муниципального округа Луховицы/ВКонтакте Последствия крушения легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами Московской области
© Фото : Администрация муниципального округа Луховицы/ВКонтакте
Последствия крушения легкомоторного самолета возле деревни Ильясово под Луховицами Московской области
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Потерпевший катастрофу в Луховицком городском округе Московской области легкомоторный самолет "Авиатика" при падении на землю полностью разрушился, возгорания не произошло, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о катастрофе частного легкомоторного самолета возле деревни Ильясово. Пилот воздушного судна погиб.
"Упавший в поле возле аэродрома в Ильясово самолет полностью разрушен", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания воздушного судна не последовало. Обстоятельства авиационного инцидента уточняются.
