"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов

"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов - РИА Новости, 05.09.2025

"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов

Российская финансово-технологическая компания, крупнейший банк в России и Восточной Европе, "Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:54:00+03:00

2025-09-05T11:54:00+03:00

2025-09-05T14:24:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская финансово-технологическая компания, крупнейший банк в России и Восточной Европе, "Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Об этом во время ВЭФ мы договорились с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор региона сообщил, что в совместных планах - создание в Хабаровске школы цифровых технологий от "Сбера", она называется "Школа 21". В ней каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования, получить сильные компетенции в IT-сфере. "Особенно важно, на мой взгляд, что система обучения будет строиться по принципу "равный равному" - участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты", - объяснил Демешин. По мнению главы региона, это сотрудничество позволит вырастить высококлассных IT-специалистов. В этом - фундамент устойчивого экономического роста и цифровой трансформации Хабаровского края. "Благодаря внедрению современных образовательных технологий и платформенных решений мы сможем создавать условия для профессионального развития нашей молодёжи (и не только!), повышения конкурентоспособности специалистов на рынке труда", - заключил губернатор. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

