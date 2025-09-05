Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:54 05.09.2025 (обновлено: 14:24 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/podgotovka-2039944682.html
"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов
"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов - РИА Новости, 05.09.2025
"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов
Российская финансово-технологическая компания, крупнейший банк в России и Восточной Европе, "Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:54:00+03:00
2025-09-05T14:24:00+03:00
сбер
сбербанк россии
дмитрий демешин
хабаровский край
вэф-2025
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040001775_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_04738738de35b8d7cdf467d23d6c6083.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская финансово-технологическая компания, крупнейший банк в России и Восточной Европе, "Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Об этом во время ВЭФ мы договорились с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор региона сообщил, что в совместных планах - создание в Хабаровске школы цифровых технологий от "Сбера", она называется "Школа 21". В ней каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования, получить сильные компетенции в IT-сфере. "Особенно важно, на мой взгляд, что система обучения будет строиться по принципу "равный равному" - участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты", - объяснил Демешин. По мнению главы региона, это сотрудничество позволит вырастить высококлассных IT-специалистов. В этом - фундамент устойчивого экономического роста и цифровой трансформации Хабаровского края. "Благодаря внедрению современных образовательных технологий и платформенных решений мы сможем создавать условия для профессионального развития нашей молодёжи (и не только!), повышения конкурентоспособности специалистов на рынке труда", - заключил губернатор. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040001775_92:0:1229:853_1920x0_80_0_0_6fcf6acfb02104412ca39e6dd7608515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбер, сбербанк россии, дмитрий демешин, хабаровский край, вэф-2025
Сбер, Сбербанк России, Дмитрий Демешин, Хабаровский край, ВЭФ-2025, Хабаровский край
"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить компетентных IT-специалистов

"Сбер" окажет помощь Хабаровскому краю в подготовке IT-специалистов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская финансово-технологическая компания, крупнейший банк в России и Восточной Европе, "Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Сбер" поможет Хабаровскому краю готовить высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Об этом во время ВЭФ мы договорились с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор региона сообщил, что в совместных планах - создание в Хабаровске школы цифровых технологий от "Сбера", она называется "Школа 21". В ней каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования, получить сильные компетенции в IT-сфере.
"Особенно важно, на мой взгляд, что система обучения будет строиться по принципу "равный равному" - участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты", - объяснил Демешин.
По мнению главы региона, это сотрудничество позволит вырастить высококлассных IT-специалистов. В этом - фундамент устойчивого экономического роста и цифровой трансформации Хабаровского края.
"Благодаря внедрению современных образовательных технологий и платформенных решений мы сможем создавать условия для профессионального развития нашей молодёжи (и не только!), повышения конкурентоспособности специалистов на рынке труда", - заключил губернатор.
Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Хабаровский крайСберСбербанк РоссииДмитрий ДемешинХабаровский крайВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала