Нижегородцы получат 7,5 млрд руб для Володарской индустриальной площадки

Нижегородцы получат 7,5 млрд руб для Володарской индустриальной площадки - РИА Новости, 05.09.2025

Нижегородцы получат 7,5 млрд руб для Володарской индустриальной площадки

Нижегородская область получит 7,5 миллиарда рублей на строительство дороги и инженерных сетей к Володарской индустриальной площадке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:08:00+03:00

2025-09-05T12:08:00+03:00

2025-09-05T14:41:00+03:00

нижегородская область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Нижегородская область получит 7,5 миллиарда рублей на строительство дороги и инженерных сетей к Володарской индустриальной площадке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила предоставление Нижегородской области казначейского инфраструктурного кредита в объеме 7,5 миллиарда рублей. За счет этих средств будут созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на территории индустриальной площадки в Володарском муниципальном округе", - говорится в сообщении. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2027-2028 годах здесь планируется строительство первого в регионе индустриального парка легкой промышленности, в который войдут комплекс производства полиэфирных нитей и волокна и комплекс глубокой переработки шерсти. Реализация проекта нацелена на импортозамещение и позволит создать полный цикл производства: от сырья до конечного продукта. Кроме того, проект позволит диверсифицировать экономику региона, увеличив долю текстильной промышленности. Инвесторы планируют вложить в него около 38,8 миллиарда рублей. "Это масштабный и уникальный для региона проект. Запуск проектов по переработке шерсти и производства нитей, учитывая уже открытое на смежной территории производство тканей "Первой ткацкой фабрики", позволяет удовлетворить высокий спрос на продукцию текстильного производства. Сегодня нам удалось привлечь средства казначейского инфраструктурного кредита на строительство дороги, локальных очистных сооружений, освещения, сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к этому объекту. На территории парка будет создана необходимая инфраструктура, что существенно сокращает инвестиционный цикл проектов", - приводятся в сообщении слова Никитина. Хуснуллин отметил эффективную работу команды правительства Нижегородской области в части создания новых рабочих мест, развития туризма и реализации социально важных проектов. В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что в регионе ведется системная работа по расширению инвестиционной инфраструктуры, и одно из направлений такой работы – создание площадок с готовой инфраструктурой, в данном случае – создание индустриального парка, в том числе на базе территории опережающего развития. Проект позволит активизировать загрузку предприятий смежных отраслей и создать новые рабочие места.

