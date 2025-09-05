Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали группу, похищавшую деньги россиян с помощью фишинга
11:42 05.09.2025
В Петербурге задержали группу, похищавшую деньги россиян с помощью фишинга
В Петербурге задержали группу, похищавшую деньги россиян с помощью фишинга - РИА Новости, 05.09.2025
В Петербурге задержали группу, похищавшую деньги россиян с помощью фишинга
Задержаны трое участников преступной группы, которая похищала деньги граждан России с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщает... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:42:00+03:00
2025-09-05T11:42:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Задержаны трое участников преступной группы, которая похищала деньги граждан России с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Организатор группы арестован, его подельникам избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу", - сообщает пресс-служба. По оперативным данным, преступная группа под руководством 24-летнего жителя Белгородской области, проживающего в Москве, действовала с января этого года. В нее также входила 35-летняя жительница Парголово Выборгского района Петербурга и ее ровесник-соучастник из Гатчины. Они размещали в интернете объявления с предложениями о дополнительном заработке. После того, как потенциальные жертвы откликались на объявление, их убеждали скачать приложение, для установки которого необходимо было пройти на фишинговый сайт, идентичный с официальным сайтом магазина приложений для мобильных устройств. "После скачивания и установки данного приложения мобильное устройство потерпевших заражалось вредоносным программным обеспечением, которое открывало злоумышленникам полный доступ в том числе к дистанционному банковскому обслуживанию, предоставляя возможности к хищению денежных средств с банковских счетов потерпевших", - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. В сообщении отметили, что руководитель преступной группы, получая на "взломанных" гаджетах потерпевших доступ к аккаунтам "Госуслуг", оформлял микрозаймы. Полицией установлено, что задержанные причастны к не менее 50 дистанционным хищениям на сумму около 1 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество).
россия
белгородская область
москва
происшествия, россия, белгородская область, москва
Происшествия, Россия, Белгородская область, Москва
В Петербурге задержали группу, похищавшую деньги россиян с помощью фишинга

В Петербурге задержали мошенников, похищавших деньги с помощью вредоносного ПО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Задержаны трое участников преступной группы, которая похищала деньги граждан России с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"Организатор группы арестован, его подельникам избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу", - сообщает пресс-служба.
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников
30 мая, 08:30
По оперативным данным, преступная группа под руководством 24-летнего жителя Белгородской области, проживающего в Москве, действовала с января этого года. В нее также входила 35-летняя жительница Парголово Выборгского района Петербурга и ее ровесник-соучастник из Гатчины. Они размещали в интернете объявления с предложениями о дополнительном заработке. После того, как потенциальные жертвы откликались на объявление, их убеждали скачать приложение, для установки которого необходимо было пройти на фишинговый сайт, идентичный с официальным сайтом магазина приложений для мобильных устройств.
"После скачивания и установки данного приложения мобильное устройство потерпевших заражалось вредоносным программным обеспечением, которое открывало злоумышленникам полный доступ в том числе к дистанционному банковскому обслуживанию, предоставляя возможности к хищению денежных средств с банковских счетов потерпевших", - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
В сообщении отметили, что руководитель преступной группы, получая на "взломанных" гаджетах потерпевших доступ к аккаунтам "Госуслуг", оформлял микрозаймы.
Полицией установлено, что задержанные причастны к не менее 50 дистанционным хищениям на сумму около 1 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество).
Происшествия Россия Белгородская область Москва
 
 
