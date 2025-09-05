https://ria.ru/20250905/peterburg-2039938911.html

В Петербурге задержали группу, похищавшую деньги россиян с помощью фишинга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Задержаны трое участников преступной группы, которая похищала деньги граждан России с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Организатор группы арестован, его подельникам избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу", - сообщает пресс-служба. По оперативным данным, преступная группа под руководством 24-летнего жителя Белгородской области, проживающего в Москве, действовала с января этого года. В нее также входила 35-летняя жительница Парголово Выборгского района Петербурга и ее ровесник-соучастник из Гатчины. Они размещали в интернете объявления с предложениями о дополнительном заработке. После того, как потенциальные жертвы откликались на объявление, их убеждали скачать приложение, для установки которого необходимо было пройти на фишинговый сайт, идентичный с официальным сайтом магазина приложений для мобильных устройств. "После скачивания и установки данного приложения мобильное устройство потерпевших заражалось вредоносным программным обеспечением, которое открывало злоумышленникам полный доступ в том числе к дистанционному банковскому обслуживанию, предоставляя возможности к хищению денежных средств с банковских счетов потерпевших", - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. В сообщении отметили, что руководитель преступной группы, получая на "взломанных" гаджетах потерпевших доступ к аккаунтам "Госуслуг", оформлял микрозаймы. Полицией установлено, что задержанные причастны к не менее 50 дистанционным хищениям на сумму около 1 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество).

