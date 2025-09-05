https://ria.ru/20250905/peskov-2039945562.html
Европа мешает выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил Песков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru."Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права", - отметил пресс-секретарь.
