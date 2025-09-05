Песков ответил, повлияет ли приглашение Путина на ЧМ в США на допуск России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что навряд ли приглашение президента РФ Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США может повлиять на допуск российской команды.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

"Не думаю", - ответил Песков на вопрос, может ли приглашение Путина на чемпионат мира в США по футболу повлиять на допуск российской команды.