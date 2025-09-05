https://ria.ru/20250905/peskov-2039828390.html
Песков рассказал об отношении России к иностранным военным на Украине
Песков рассказал об отношении России к иностранным военным на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Песков рассказал об отношении России к иностранным военным на Украине
Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных, в том числе НАТО, на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных, в том числе НАТО, на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, они говорят о гарантиях безопасности Украины путем (ввода - ред.) европейских сил... Тогда мы вернемся назад - к причинам конфликта. Основной причиной конфликта была попытка НАТО проникнуть на Украину, таким образом ставя нашу страну в опасность. Так что мы признаем это угрозой для себя - присутствие международных сил, или любых иностранных сил, или сил стран НАТО на украинской земле, у нашей границы", - заявил песков на ВЭФ-2025.
Песков рассказал об отношении России к иностранным военным на Украине
