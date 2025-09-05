https://ria.ru/20250905/peskov-2039820043.html
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США - РИА Новости, 05.09.2025
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США
Отношения РФ и США деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно, нужно набраться терпения, заявил на ВЭФ... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:13:00+03:00
2025-09-05T06:13:00+03:00
2025-09-05T06:23:00+03:00
в мире
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отношения РФ и США деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно, нужно набраться терпения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям "предыдущей администрации". И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039819668.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США
Песков заявил, что отношения РФ и США деградировали из-за администрации Байдена