Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 05.09.2025 (обновлено: 06:23 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/peskov-2039820043.html
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США - РИА Новости, 05.09.2025
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США
Отношения РФ и США деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно, нужно набраться терпения, заявил на ВЭФ... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:13:00+03:00
2025-09-05T06:23:00+03:00
в мире
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отношения РФ и США деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно, нужно набраться терпения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям "предыдущей администрации". И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039819668.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США

Песков заявил, что отношения РФ и США деградировали из-за администрации Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отношения РФ и США деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно, нужно набраться терпения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям "предыдущей администрации". И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Глобальный Юг устал от "единого центра силы" в мире, заявил Песков
06:08
 
В миреРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала