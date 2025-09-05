https://ria.ru/20250905/peskov-2039820043.html

Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США

Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США - РИА Новости, 05.09.2025

Песков призвал набраться терпения в вопросе нормализации отношений с США

Отношения РФ и США деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно, нужно набраться терпения, заявил на ВЭФ... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отношения РФ и США деградировали из-за действий администрации Джо Байдена, процесс их исправления идет сложно, нужно набраться терпения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям "предыдущей администрации". И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

