Телеведущая Рыбакова будет модератором пленарной сессии ВЭФ, сообщил Песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Телеведущая Мария Рыбакова станет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет Мария Рыбакова", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет вести пленарное заседание ВЭФ. В ответ на просьбу рассказать чуть больше о модераторе он отметил, что "она сама расскажет о себе". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
