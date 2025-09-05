Рейтинг@Mail.ru
Телеведущая Рыбакова будет модератором пленарной сессии ВЭФ, сообщил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
06:00 05.09.2025
Телеведущая Рыбакова будет модератором пленарной сессии ВЭФ, сообщил Песков
Телеведущая Мария Рыбакова станет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:00:00+03:00
2025-09-05T06:00:00+03:00
россия
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Телеведущая Мария Рыбакова станет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет Мария Рыбакова", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет вести пленарное заседание ВЭФ. В ответ на просьбу рассказать чуть больше о модераторе он отметил, что "она сама расскажет о себе". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Телеведущая Мария Рыбакова станет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет Мария Рыбакова", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет вести пленарное заседание ВЭФ.
В ответ на просьбу рассказать чуть больше о модераторе он отметил, что "она сама расскажет о себе".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ ответил на вопрос, что ожидает от выступления Путина на пленарном заседании - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ
РоссияВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университет
 
 
