Все гарантии безопасности были в договоренностях в Стамбуле, заявил Песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Все гарантии безопасности содержались в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

