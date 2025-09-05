https://ria.ru/20250905/perevozki-2040006401.html

В Якутии начнутся регулярные грузоперевозки дронами через реку Лена

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Регулярные грузоперевозки дронами ГТЛК через реку Лена по маршруту Якутск - Нижний-Бестях начнутся с 12 июля, в скором времени также могут начаться рейсы из центра города Якутска в ближайшие населенные пункты, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на полях ВЭФ-2025. Ранее на Санкт-Петербургском экономическом форуме глава республики рассказал агентству об экспериментальной доставке малогабаритных грузов дронами. По его словам, там, где раньше на перевозку нужно было порядка 10 часов, с применением беспилотников тратится около полутора. Есть планы по организации регулярных маршрутов. "С 12 июля дроны по маршруту Якутск - Нижний Бестях начинают регулярные полеты. В среднем, как мы видим, доставляется груз порядка двух килограммов. Уже выполнено свыше пятисот рейсов. Интерес у населения большой. Более того, мы сейчас уже видим, что необходимо будет делать перелеты не только по маршруту Якутск - Нижний Бестях, которые, кстати говоря, занимают около 18 минут, что гораздо быстрее, чем любое другое сообщение через реку. Но есть уже и востребованность в рейсах из центра города, с 203-го микрорайона, в направлении Сатала, Жатая и Хатаса. Это опять же связано с транспортной логистикой города. Думаю, что эти рейсы уже в скором времени будут запущены", - рассказал Николаев. Перевозка людей и грузов через реку Лена в теплое время года обычно выполняются на лодках и паромах. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

