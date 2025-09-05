https://ria.ru/20250905/peregovory-2039820454.html
Путин открыт к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Песков
Путин открыт к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Путин открыт к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с президентом США Дональдом Трампом и... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Путин не исключает никаких возможностей, он открыт для разного рода встреч. Но подобные встречи должны организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат. Но результат должен быть хорошо подготовлен", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025, отвечая на вопрос о возможности трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин открыт к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Песков
