СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске

СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске - РИА Новости, 05.09.2025

СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске

Представители министерства обороны США и Тайваня на прошлой неделе провели секретные переговоры на Аляске, пишет газета Financial Times со ссылкой на...

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представители министерства обороны США и Тайваня на прошлой неделе провели секретные переговоры на Аляске, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Как отмечает издание, переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. Тогда ожидалось, что тайваньскую делегацию возглавит министр обороны Тайваня Веллингтон Ку. "На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень", — сообщили источники. Один из американских чиновников заявил, что решение провести встречу на Аляске и понизить ее уровень было преднамеренной попыткой сделать переговоры менее резонансными, чтобы не поставить под угрозу саммит президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

