США призвали ЕС восполнить дефицит финансирования программы по безопасности
США призвали ЕС восполнить дефицит финансирования программы по безопасности
2025-09-05T10:35:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представители Пентагона призвали Европу восполнить дефицит финансирования после решения властей США свернуть программу поддержки в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали. "В ходе брифинга для европейских коллег представители Пентагона призвали другие европейские страны принять участие в ликвидации дефицита финансирования", - говорится в сообщении Блумберг.
