https://ria.ru/20250905/pentagon-2039911429.html

США призвали ЕС восполнить дефицит финансирования программы по безопасности

США призвали ЕС восполнить дефицит финансирования программы по безопасности - РИА Новости, 05.09.2025

США призвали ЕС восполнить дефицит финансирования программы по безопасности

Представители Пентагона призвали Европу восполнить дефицит финансирования после решения властей США свернуть программу поддержки в сфере безопасности... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:35:00+03:00

2025-09-05T10:35:00+03:00

2025-09-05T10:35:00+03:00

в мире

сша

россия

европа

министерство обороны сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представители Пентагона призвали Европу восполнить дефицит финансирования после решения властей США свернуть программу поддержки в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали. "В ходе брифинга для европейских коллег представители Пентагона призвали другие европейские страны принять участие в ликвидации дефицита финансирования", - говорится в сообщении Блумберг.

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, европа, министерство обороны сша, евросоюз