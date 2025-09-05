Рейтинг@Mail.ru
США призвали ЕС восполнить дефицит финансирования программы по безопасности
10:35 05.09.2025
США призвали ЕС восполнить дефицит финансирования программы по безопасности
Представители Пентагона призвали Европу восполнить дефицит финансирования после решения властей США свернуть программу поддержки в сфере безопасности... РИА Новости, 05.09.2025
в мире
сша
россия
европа
министерство обороны сша
евросоюз
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представители Пентагона призвали Европу восполнить дефицит финансирования после решения властей США свернуть программу поддержки в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали. "В ходе брифинга для европейских коллег представители Пентагона призвали другие европейские страны принять участие в ликвидации дефицита финансирования", - говорится в сообщении Блумберг.
в мире, сша, россия, европа, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, США, Россия, Европа, Министерство обороны США, Евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию
10 марта, 08:00
 
