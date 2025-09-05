https://ria.ru/20250905/pavilony-2040052439.html

Реконструкцию киностудии им. Горького завершат до конца года

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

ольга любимова

сергей собянин

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на исторической площадке киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна, а также обновленный широкоформатный кинозал и центр костюма и реквизита. Завершен второй из трех этапов реконструкции, заявил мэр. "По соглашению с министерством культуры и по поручению президента (РФ Владимира Путина), нам (правительству Москвы) (в конце 2023 года) была передана площадка студии Горького - историческая студия, 110 лет в этом году исполняется. Министерство культуры вложило достаточно серьезный ресурс и дало толчок развитию этой площадки. Мы подхватили этот проект, и сегодня здесь организуется масштабная реконструкция и строительство на двух площадках: на (улице Сергея) Эйзенштейна и на Валдайском (проезде). Всего это будет больше 100 тысяч квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических, лучших съемочных центров не только Москвы и России", - сказал журналистам Собянин. Он добавил, что строители и реконструкторы стараются сделать так, чтобы в конце года проекты на обеих площадках были завершены. "Здесь, на (улице Сергея) Эйзенштейна, закончили первую и вторую очереди, осталась третья очередь - до конца года ее реализуем. Ну и на Валдайском (проезде) на две трети проект (нового студийного комплекса) в стадии реализации. Спасибо огромное (за доверие), это наш совместный проект, мы вас не подведем", - обратился он к Любимовой. Министр культуры РФ, в свою очередь, выразила столичному правительству и лично мэру огромную благодарность от отрасли кинематографии. "Мы все прекрасно знаем, что этот уникальный комплекс зданий на улице (Сергея) Эйзенштейна подарил нам (такие фильмы, как) "17 мгновений весны" и "Офицеры", и "А зори здесь тихие". И с годами вся инфраструктура этого пространства состарилась, оставляла желать лучшего. И, конечно, очень часто просто современные проекты не могли работать на киностудии Горького, потому что эта инфраструктура не соответствовала тому, что сейчас происходит в современном кино", - отметила Любимова. Она подчеркнула, что "очень важно, чтобы в киностудию им. Горького вернулась жизнь, вернулась возможность снимать кино, вернулась возможность заниматься творчеством". "Для нас очень важно, чтобы благодаря такому пространству наше отечественное кино пополнялось новыми, знаковыми картинами на многие и долгие годы вперед, и на многие поколения вперед. Так что огромное спасибо всей вашей команде, которая в такие сроки сотворила эту сказку. Мы постараемся, чтобы в дальнейшем и сказки, и семейные фильмы, в том числе, создавались благодаря этой инфраструктуре", - добавила министр. Гендиректор киностудии им. Горького Юлиана Слащева также выразила благодарность министерству культуры РФ, "которое поддерживает кино, и благодаря которому детско-семейное кино киностудии Горького продолжают развиваться". "Мы очень за это благодарны. Эта инфраструктура, конечно, ждет саму киностудию с ее проектами и всю отрасль, которая сюда придет. Спасибо огромное", - заключила она.

москва

