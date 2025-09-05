https://ria.ru/20250905/ovchinskiy-2039775307.html

Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове

Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове - РИА Новости, 05.09.2025

Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове

Более трех тысяч семей в районе Северное Измайлово переехали в новые квартиры со старта программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:12:00+03:00

2025-09-05T07:12:00+03:00

2025-09-05T07:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Более трех тысяч семей в районе Северное Измайлово переехали в новые квартиры со старта программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, суммарно в районе на востоке Москвы в планах расселить 179 старых домов, новоселье отпразднуют свыше 36 тысяч москвичей. Переселяться жители Северного Измайлово начали зимой 2018 года – первыми были сданы квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице."Более трех тысяч семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной по единым стандартам программы. Кроме того, для упрощения процесса переселения жителям предоставляется бесплатная помощь при переезде. Заказать транспорт и услуги грузчиков можно как через портал mos.ru, так и в центрах информирования, расположенных на первых этажах новых домов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что рядом с новыми многоэтажками создаются благоустроенные пространства с пешеходными зонами, освещением, зелеными насаждениями и объектами сопутствующей инфраструктуры.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.

https://ria.ru/20250904/moskva-2039500532.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский