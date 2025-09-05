Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове - РИА Новости, 05.09.2025
07:12 05.09.2025
Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове
2025-09-05T07:12:00+03:00
2025-09-05T07:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Более трех тысяч семей в районе Северное Измайлово переехали в новые квартиры со старта программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, суммарно в районе на востоке Москвы в планах расселить 179 старых домов, новоселье отпразднуют свыше 36 тысяч москвичей. Переселяться жители Северного Измайлово начали зимой 2018 года – первыми были сданы квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице."Более трех тысяч семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной по единым стандартам программы. Кроме того, для упрощения процесса переселения жителям предоставляется бесплатная помощь при переезде. Заказать транспорт и услуги грузчиков можно как через портал mos.ru, так и в центрах информирования, расположенных на первых этажах новых домов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что рядом с новыми многоэтажками создаются благоустроенные пространства с пешеходными зонами, освещением, зелеными насаждениями и объектами сопутствующей инфраструктуры.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Более трех тысяч семей в районе Северное Измайлово переехали в новые квартиры со старта программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, суммарно в районе на востоке Москвы в планах расселить 179 старых домов, новоселье отпразднуют свыше 36 тысяч москвичей. Переселяться жители Северного Измайлово начали зимой 2018 года – первыми были сданы квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице.
"Более трех тысяч семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной по единым стандартам программы. Кроме того, для упрощения процесса переселения жителям предоставляется бесплатная помощь при переезде. Заказать транспорт и услуги грузчиков можно как через портал mos.ru, так и в центрах информирования, расположенных на первых этажах новых домов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что рядом с новыми многоэтажками создаются благоустроенные пространства с пешеходными зонами, освещением, зелеными насаждениями и объектами сопутствующей инфраструктуры.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.
Овчинский: в парке "Ходынское поле" проходит выставка о программе реновации
