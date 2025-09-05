https://ria.ru/20250905/ovchinskiy-2039775307.html
Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове
Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове - РИА Новости, 05.09.2025
Овчинский: три тысячи семей переехали по реновации в Северном Измайлове
Более трех тысяч семей в районе Северное Измайлово переехали в новые квартиры со старта программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Более трех тысяч семей в районе Северное Измайлово переехали в новые квартиры со старта программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, суммарно в районе на востоке Москвы в планах расселить 179 старых домов, новоселье отпразднуют свыше 36 тысяч москвичей. Переселяться жители Северного Измайлово начали зимой 2018 года – первыми были сданы квартиры в новостройке на 5-й Парковой улице."Более трех тысяч семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой, выполненной по единым стандартам программы. Кроме того, для упрощения процесса переселения жителям предоставляется бесплатная помощь при переезде. Заказать транспорт и услуги грузчиков можно как через портал mos.ru, так и в центрах информирования, расположенных на первых этажах новых домов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что рядом с новыми многоэтажками создаются благоустроенные пространства с пешеходными зонами, освещением, зелеными насаждениями и объектами сопутствующей инфраструктуры.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
