В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.09.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
