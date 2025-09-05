https://ria.ru/20250905/okkam-2040017282.html

Okkam проведет конференцию для брендов на 1,7 тысячи участников

2025-09-05T14:55:00+03:00

МОСКВА, 5 сен – Пресс-служба группы компаний Okkam. Более 50 спикеров, 1700 участников и десятки реальных кейсов: 17 сентября в кинотеатре "Октябрь" пройдет Большая конференция Okkam. В фокусе — медиарынок, креатив, e-commerce, трейд-маркетинг и ESG. Эксперты обсудят изменения в индустрии и как брендам сохранять эффективность под давлением новых условий.Экономика и маркетинг — 2026Стоимость продвижения растет, а денежно-кредитная политика ЦБ остается жесткой. Снизится ли инфляционное давление в 2026-м? Что будет с покупательской способностью россиян? Главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев расскажет, какие макроэкономические тренды станут ключевыми в ближайшем будущем. Главный операционный директор Okkam Дарья Куркина даст прогноз рекламного рынка и потребительского поведения.Медиа. Потребитель. ТехнологииБизнесу нужны работающие инструменты для роста бренда и контакта с целевой аудиторией. Конференция Okkam станет площадкой, где выделят главное –– расскажут о потенциале Smart TV, live-стримах, об эволюции и будущем поисковой рекламы. Исследования по креативной осознанности, работе с потребительским поведением и намерениями пользователя помогут переосмыслить текущий подход к созданию эффективных рекламных кампаний. Среди спикеров: Яков Пейсахзон (Авито Реклама), Наталья Дмитриева (Сберселлер), Дмитрий Антохин (Okkam), Ольга Петрова (Okkam Creative), Алексей Голиков и Мария Будюкина (Яндекс Реклама).Total Retail Media: быстрое развитие, вдумчивый подходОбъем рынка Retail Media только за 1-е полугодие 2025-го вырос на 44%, до 375 миллиардов рублей. Будущее этого сегмента — за аналитикой покупательских данных и эффективным использованием инвентаря площадок, как в онлайне, так и в офлайн-каналах.Директор по трейд-маркетингу Okkam Дмитрий Ларин покажет обновленный Retail Media Playbook 2.0. Будет много практики от самих ритейлеров: Олеся Чечик (X5 Media) расскажет, как сегодня попадать в целевую аудиторию, а Денис Ардаширов (Магнит Ads) — о пути клиента от полки до мобильного приложения в условиях омниканальности. Опытом поделятся и представители брендов: Татьяна Самарина (Health & Nutrition, ex. Danone), Андрей Ажимов (ОМПК), Владимир Терентьев (АО "Прогресс"), Дмитрий Девятов (Перфетти Ван Мелле), Ольга Чупрова (ПК "Балтика").E-Retail-часть откроет большая дискуссия Easy Commerce с представителями e-commerce-игроков и крупных рекламных холдингов. Спикеры будут говорить о балансе performance и media, управлении бюджетами, роли агентств и будущем онлайн-торговли. Среди участников: Сергей Абрамов (Easy Commerce, технологический партнер Okkam), Юлия Долотина (Ozon), Сергей Юрченко (X5 Media), Дмитрий Трубицин (Самокат), Татьяна Хохлова (АДВ), Ирина Козлова (RoRe Group), Елизавета Сорокина (Group4Media). Результаты масштабного исследования рекламной активности на маркетплейсах представит Александра Копылова (Easy Commerce). Участники блока разберут тактику против падения продаж при out-of-stock и первыми получат доступ к ранкеру актуального рекламного инвентаря для категории FMCG в e-com.Новые технологии: от экспериментов к зрелостиИИ уже в бизнесе, но масштабирование упирается не в алгоритмы, а в людей. Руководитель акселерационных программ Okkam Елена Коршак вместе с практиками поговорит о том, как внедрять ИИ-инструменты в повседневную рутину компаний.На примерах из креатива, e-com и дизайна обсудим, как ИИ усиливает коммуникации и продажи и почему инвестиции в людей, процессы и эксперименты окупаются быстрее любых технологий. Среди спикеров: Ксения Золотова (Okkam), Анна Топкова (Okkam Creative) и Антон Симаненко (Supalab).Короткий путь к результату: сила креативных активацийШоу, спецпроекты, промо, коллаборации и брендированный контент — какие инструменты на самом деле помогают бизнесам быстро получать заметные результаты? Как понять, что креативный подход сработает лучше прямой рекламы? Как оценивать его эффективность: через бренд-метрики или performance?О пользе креативных активаций будут рассуждать Давид Машашвили (Авито), Евгений Звягин (Kaspersky), Валерий Копытин (МТС), Григорий Новиков (АНО "Национальные приоритеты"), Елена Салахетдинова (АО "НЕВА ИНВЕСТМЕНТ") и Анастасия Павленко (EXEED | EXLANTIX). Вести дискуссию будет Андрей Коваль, заместитель управляющего директора Okkam Creative.Новая эра ESG: продвижение проектов в сфере устойчивого развития и благотворительностиКатегория устойчивости заметно растет: сейчас это 33 миллиарда рублей и уже 7% от общих медиабюджетов. Социально значимые смыслы, герои, контексты начинают интегрироваться в коммуникации, не связанные с ними изначально. Что еще происходит в маркетинге устойчивости сегодня? Обсудят эксперты от бизнеса: Алина Юхневич ("Пятерочка"), Анна Боброва ("Лемана ПРО"), Ксения Топоркова (VK), Анастасия Григорьева (МТС Банк).CEO Better by Okkam Владлен Заморский представит результаты нескольких исследований: динамику медиаактивности бизнеса, государства и НКО в теме устойчивого развития за последние восемь лет, а также анализ и специфику продаж товаров с ESG-заявлениями (девять категорий на трех маркетплейсах). Также на конференции Okkam Creative и Better представят первый в России реестр блогеров в сфере благотворительности "Не для галочки" — инструмент, который оценивает инфлюенсеров по 20 критериям и помогает фондам находить партнеров для осмысленных коллабораций. Эксперты обсудят вызовы, с которыми сталкиваются бизнес, НКО и блогеры в совместном сотрудничестве. Участники сессии: Аполлинария Двуреченская (Okkam Creative), Александра Барсенкова (Яндекс), Алла Маллабиу (АНО "Я тебя слышу"), Дарья Байбакова ("Ночлежка", Москва), блогер Алина Мурадимова. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.Партнеры конференции: ГПМ Реклама (сейлз-хаус "Газпром-Медиа Холдинга"), MTC Ads, Авито Реклама, X5 Media, сейлз-хаус "Экран", Сберселлер, "СЕНЕЖСКАЯ".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

