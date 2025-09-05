https://ria.ru/20250905/okhlazhdenie-2039822896.html

Песков заявил об охлаждении российской экономики

Происходящее охлаждение российской экономики контролируемое, предметом дискуссии является только оценка, умеренное это охлаждение или нет, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.09.2025

экономика

россия

вэф-2025

дмитрий песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Происходящее охлаждение российской экономики контролируемое, предметом дискуссии является только оценка, умеренное это охлаждение или нет, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что охлаждение экономики происходит, это контролируемое охлаждение. Скажем так, умеренное или неумеренное охлаждение – это предмет дискуссии", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что эта тема является одной из основных, обсуждаемых на ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

экономика, россия, вэф-2025, дмитрий песков