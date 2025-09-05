Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил об охлаждении российской экономики - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 05.09.2025 (обновлено: 07:03 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/okhlazhdenie-2039822896.html
Песков заявил об охлаждении российской экономики
Песков заявил об охлаждении российской экономики - РИА Новости, 05.09.2025
Песков заявил об охлаждении российской экономики
Происходящее охлаждение российской экономики контролируемое, предметом дискуссии является только оценка, умеренное это охлаждение или нет, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:29:00+03:00
2025-09-05T07:03:00+03:00
экономика
россия
вэф-2025
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039829650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bea773cedf3f1be169dc54ff6210dc8b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Происходящее охлаждение российской экономики контролируемое, предметом дискуссии является только оценка, умеренное это охлаждение или нет, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что охлаждение экономики происходит, это контролируемое охлаждение. Скажем так, умеренное или неумеренное охлаждение – это предмет дискуссии", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что эта тема является одной из основных, обсуждаемых на ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/tema-2039815511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков: "Происходит охлаждение российской экономики, оно контролируемое"
Песков РИА Новости на ВЭФ: происходит охлаждение российской экономики, оно контролируемое, умеренное или нет - предмет дискуссий.
2025-09-05T06:29
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039829650_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c8b8ec0f4130d9ba8d0ab675931ed52c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вэф-2025, дмитрий песков
Экономика, Россия, ВЭФ-2025, Дмитрий Песков
Песков заявил об охлаждении российской экономики

Песков назвал охлаждение российской экономики умеренным

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Происходящее охлаждение российской экономики контролируемое, предметом дискуссии является только оценка, умеренное это охлаждение или нет, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что охлаждение экономики происходит, это контролируемое охлаждение. Скажем так, умеренное или неумеренное охлаждение – это предмет дискуссии", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что эта тема является одной из основных, обсуждаемых на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ ответил на вопрос, что ожидает от выступления Путина на пленарном заседании - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ
05:27
 
ЭкономикаРоссияВЭФ-2025Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала