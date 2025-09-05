https://ria.ru/20250905/okhlazhdenie-2039822896.html
Песков заявил об охлаждении российской экономики
Песков заявил об охлаждении российской экономики - РИА Новости, 05.09.2025
Песков заявил об охлаждении российской экономики
Происходящее охлаждение российской экономики контролируемое, предметом дискуссии является только оценка, умеренное это охлаждение или нет, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:29:00+03:00
2025-09-05T06:29:00+03:00
2025-09-05T07:03:00+03:00
экономика
россия
вэф-2025
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039829650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bea773cedf3f1be169dc54ff6210dc8b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Происходящее охлаждение российской экономики контролируемое, предметом дискуссии является только оценка, умеренное это охлаждение или нет, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что охлаждение экономики происходит, это контролируемое охлаждение. Скажем так, умеренное или неумеренное охлаждение – это предмет дискуссии", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что эта тема является одной из основных, обсуждаемых на ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/tema-2039815511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039829650_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c8b8ec0f4130d9ba8d0ab675931ed52c.jpg
Песков: "Происходит охлаждение российской экономики, оно контролируемое"
Песков РИА Новости на ВЭФ: происходит охлаждение российской экономики, оно контролируемое, умеренное или нет - предмет дискуссий.
2025-09-05T06:29
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вэф-2025, дмитрий песков
Экономика, Россия, ВЭФ-2025, Дмитрий Песков
Песков заявил об охлаждении российской экономики
Песков назвал охлаждение российской экономики умеренным