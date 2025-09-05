https://ria.ru/20250905/ogranicheniya-2039813161.html

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Тамбова."Аэропорт Тамбова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

