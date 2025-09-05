Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об объектах ВСУ, уничтоженных ВС России за неделю - РИА Новости, 05.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 05.09.2025 (обновлено: 12:28 05.09.2025)
Минобороны рассказало об объектах ВСУ, уничтоженных ВС России за неделю
Российские военные за неделю нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 30 августа по 5 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, отмечает МО РФ.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
