Минобороны рассказало об объектах ВСУ, уничтоженных ВС России за неделю
Минобороны рассказало об объектах ВСУ, уничтоженных ВС России за неделю - РИА Новости, 05.09.2025
Минобороны рассказало об объектах ВСУ, уничтоженных ВС России за неделю
Российские военные за неделю нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:19:00+03:00
2025-09-05T12:19:00+03:00
2025-09-05T12:28:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 30 августа по 5 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, отмечает МО РФ.
Минобороны рассказало об объектах ВСУ, уничтоженных ВС России за неделю
