В Новосибирске задержали иностранца по делу об убийстве семьи в 2014 году

НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Объявленный в международный розыск иностранец задержан по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске, в том числе ребенка, сообщает СУСК по Новосибирской области. По данным следствия, 12 марта 2014 года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска были обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области расследует уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Следователи установили, что к убийству причастен житель иностранного государства. "Оперативно-розыскные мероприятия показали, что сразу после совершения преступления мужчина с соучастником преступления покинул территорию РФ. Следователями фигуранту было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, он был объявлен в международный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В августе 2025 года мужчина был задержан в Москве сотрудниками полиции и этапирован в Новосибирск для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. По данным СК, двое иностранцев были знакомы с жертвой и знали, что он имеет деньги и материальные ценности. "Желая улучшить свое материальное положение, фигуранты 9 марта 2014 года совершили убийство мужчины и похитили имущество, причинив ущербна сумму более 10 тысяч рублей. После чего, с целью сокрытия преступления совершили убийство 36 - летней супруги и восьмилетней дочери потерпевшего, которые неожиданно пришли в квартиру", - рассказали в СУСК. В следственном управлении уточнили, что местонахождение второго участника преступления было установлено ранее, в январе 2025 года. Расследование уголовного дела в отношении него уже завершено и дело направлено в суд.

