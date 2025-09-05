Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали иностранца по делу об убийстве семьи в 2014 году - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 05.09.2025 (обновлено: 12:11 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/novosibirsk-2039951523.html
В Новосибирске задержали иностранца по делу об убийстве семьи в 2014 году
В Новосибирске задержали иностранца по делу об убийстве семьи в 2014 году - РИА Новости, 05.09.2025
В Новосибирске задержали иностранца по делу об убийстве семьи в 2014 году
Объявленный в международный розыск иностранец задержан по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске, в том числе ребенка, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:08:00+03:00
2025-09-05T12:11:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039952958_20:0:1600:889_1920x0_80_0_0_f11b58418cc010e43ede726a80ce3286.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Объявленный в международный розыск иностранец задержан по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске, в том числе ребенка, сообщает СУСК по Новосибирской области. По данным следствия, 12 марта 2014 года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска были обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области расследует уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Следователи установили, что к убийству причастен житель иностранного государства. "Оперативно-розыскные мероприятия показали, что сразу после совершения преступления мужчина с соучастником преступления покинул территорию РФ. Следователями фигуранту было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, он был объявлен в международный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В августе 2025 года мужчина был задержан в Москве сотрудниками полиции и этапирован в Новосибирск для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. По данным СК, двое иностранцев были знакомы с жертвой и знали, что он имеет деньги и материальные ценности. "Желая улучшить свое материальное положение, фигуранты 9 марта 2014 года совершили убийство мужчины и похитили имущество, причинив ущербна сумму более 10 тысяч рублей. После чего, с целью сокрытия преступления совершили убийство 36 - летней супруги и восьмилетней дочери потерпевшего, которые неожиданно пришли в квартиру", - рассказали в СУСК. В следственном управлении уточнили, что местонахождение второго участника преступления было установлено ранее, в январе 2025 года. Расследование уголовного дела в отношении него уже завершено и дело направлено в суд.
https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html
https://ria.ru/20240926/delo-1974734839.html
новосибирск
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039952958_266:0:1451:889_1920x0_80_0_0_5f8caf792a9d8a603c081f670d1db698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске задержали иностранца по делу об убийстве семьи в 2014 году

В Новосибирске задержали иностранца, обвиняемого в убийстве семьи в 2014 году

© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/TelegramМужчина, задержанный по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске
Мужчина, задержанный по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/Telegram
Мужчина, задержанный по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Объявленный в международный розыск иностранец задержан по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске, в том числе ребенка, сообщает СУСК по Новосибирской области.
По данным следствия, 12 марта 2014 года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска были обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области расследует уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Следователи установили, что к убийству причастен житель иностранного государства.
Задержание жителя Красноярского края по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности
14 ноября 2024, 06:25
"Оперативно-розыскные мероприятия показали, что сразу после совершения преступления мужчина с соучастником преступления покинул территорию РФ. Следователями фигуранту было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, он был объявлен в международный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В августе 2025 года мужчина был задержан в Москве сотрудниками полиции и этапирован в Новосибирск для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
По данным СК, двое иностранцев были знакомы с жертвой и знали, что он имеет деньги и материальные ценности.
"Желая улучшить свое материальное положение, фигуранты 9 марта 2014 года совершили убийство мужчины и похитили имущество, причинив ущербна сумму более 10 тысяч рублей. После чего, с целью сокрытия преступления совершили убийство 36 - летней супруги и восьмилетней дочери потерпевшего, которые неожиданно пришли в квартиру", - рассказали в СУСК.
В следственном управлении уточнили, что местонахождение второго участника преступления было установлено ранее, в январе 2025 года. Расследование уголовного дела в отношении него уже завершено и дело направлено в суд.
Следственные мероприятия по делу об убийстве семьи Алатарцевых с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году
26 сентября 2024, 02:54
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала