В сербском Нови-Саде начались беспорядки
23:05 05.09.2025 (обновлено: 23:51 05.09.2025)
В сербском Нови-Саде начались беспорядки
В сербском Нови-Саде начались беспорядки
В сербском городе Нови-Сад начались беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции, передает городской портал 021. РИА Новости, 05.09.2025
в мире
сербия
белград (город)
патриарх сербский порфирий
БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. В сербском городе Нови-Сад начались беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции, передает городской портал 021."Произошли инциденты перед философским факультетом. Полиция оттесняет собравшихся граждан, применен раздражающий газ. На улицах усиленные наряды полиции, они двигаются к университетскому кампусу, на ходу оттесняя граждан к бульвару царя Лазаря", — говорится в материале. На акцию "Сербия, слышишь ли нас?" пришли несколько тысяч человек. Демонстранты собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции.
сербия
белград (город)
в мире, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий
В сербском Нови-Саде начались беспорядки

В сербском Нови-Саде на протесте студентов и оппозиции начались беспорядки

Столкновения протестующих с полицией в Сербии
Столкновения протестующих с полицией в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. В сербском городе Нови-Сад начались беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции, передает городской портал 021.
«

"Произошли инциденты перед философским факультетом. Полиция оттесняет собравшихся граждан, применен раздражающий газ. На улицах усиленные наряды полиции, они двигаются к университетскому кампусу, на ходу оттесняя граждан к бульвару царя Лазаря", — говорится в материале.

На акцию "Сербия, слышишь ли нас?" пришли несколько тысяч человек. Демонстранты собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции.

Протесты в Сербии

  • Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
  • Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
  • Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
