В сербском Нови-Саде начались беспорядки

В сербском Нови-Саде на протесте студентов и оппозиции начались беспорядки
БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. В сербском городе Нови-Сад начались беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции, передает городской портал 021.
"Произошли инциденты перед философским факультетом. Полиция оттесняет собравшихся граждан, применен раздражающий газ. На улицах усиленные наряды полиции, они двигаются к университетскому кампусу, на ходу оттесняя граждан к бульвару царя Лазаря", — говорится в материале.
На акцию "Сербия, слышишь ли нас?" пришли несколько тысяч человек. Демонстранты собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции.
Протесты в Сербии
- Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
- Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
- Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
- Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
- В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
- В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
- Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
