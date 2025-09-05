https://ria.ru/20250905/novi-sad-2040112511.html

В сербском Нови-Саде начались беспорядки

В сербском Нови-Саде начались беспорядки - РИА Новости, 05.09.2025

В сербском Нови-Саде начались беспорядки

В сербском городе Нови-Сад начались беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции, передает городской портал 021. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T23:05:00+03:00

2025-09-05T23:05:00+03:00

2025-09-05T23:51:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

патриарх сербский порфирий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917916673_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_885901bcc870fa2b59b1ead4bb500b63.jpg

БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. В сербском городе Нови-Сад начались беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции, передает городской портал 021."Произошли инциденты перед философским факультетом. Полиция оттесняет собравшихся граждан, применен раздражающий газ. На улицах усиленные наряды полиции, они двигаются к университетскому кампусу, на ходу оттесняя граждан к бульвару царя Лазаря", — говорится в материале. На акцию "Сербия, слышишь ли нас?" пришли несколько тысяч человек. Демонстранты собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Протесты в Сербии

https://ria.ru/20250830/protesty-2038458711.html

https://ria.ru/20250830/protesty-2038452539.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий