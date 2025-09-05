Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Норвегии считает, что стране невыгодно оставаться вне ЕС
11:14 05.09.2025 (обновлено: 11:15 05.09.2025)
Глава МИД Норвегии считает, что стране невыгодно оставаться вне ЕС
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что пребывание вне Евросоюза становится все более невыгодным для его страны с экономической точки зрения на фоне торговых войн. Financial Times со ссылкой на действующего и бывшего министров иностранных дел Норвегии пишет, что страна испытывает на себе все более негативные последствия пребывания вне ЕС на фоне роста роли торговой политики в условиях пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом и выхода Великобритании из евроблока. "Мы остро осознаем, что разница между членством в ЕС и членством в Европейской экономической зоне возрастает", - заявил норвежский министр газетe. Бывший министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, чья партия является одним из конкурентов партии главы МИД Норвегии на предстоящих парламентских выборах, высказала ту же точку зрения в беседе с изданием. Она указала на то, что порядок взаимодействия ЕС с третьими странами значительно изменился на фоне Brexit, пандемии коронавируса, украинского конфликта и кризиса с беженцами. Издание подчеркивает, что, хотя Рабочая партия и Консервативная партия Норвегии хотят вступления страны в ЕС, ни одна из них не хочет созыва референдума по этому вопросу в ближайшее время, поскольку опросы показывают нежелание норвежцев того, чтобы их страна вступила в ЕС. В марте опрос исследовательской компании Norstat и телерадиокомпанией NRK показал, что большинство граждан Норвегии по-прежнему выступают против вступления страны в ЕС.
Глава МИД Норвегии считает, что стране невыгодно оставаться вне ЕС

Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что пребывание вне Евросоюза становится все более невыгодным для его страны с экономической точки зрения на фоне торговых войн.
Financial Times со ссылкой на действующего и бывшего министров иностранных дел Норвегии пишет, что страна испытывает на себе все более негативные последствия пребывания вне ЕС на фоне роста роли торговой политики в условиях пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом и выхода Великобритании из евроблока.
"Мы остро осознаем, что разница между членством в ЕС и членством в Европейской экономической зоне возрастает", - заявил норвежский министр газетe.
Бывший министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, чья партия является одним из конкурентов партии главы МИД Норвегии на предстоящих парламентских выборах, высказала ту же точку зрения в беседе с изданием. Она указала на то, что порядок взаимодействия ЕС с третьими странами значительно изменился на фоне Brexit, пандемии коронавируса, украинского конфликта и кризиса с беженцами.
Издание подчеркивает, что, хотя Рабочая партия и Консервативная партия Норвегии хотят вступления страны в ЕС, ни одна из них не хочет созыва референдума по этому вопросу в ближайшее время, поскольку опросы показывают нежелание норвежцев того, чтобы их страна вступила в ЕС.
В марте опрос исследовательской компании Norstat и телерадиокомпанией NRK показал, что большинство граждан Норвегии по-прежнему выступают против вступления страны в ЕС.
