https://ria.ru/20250905/nikolaev-2040052780.html

Не только алмазы: Айсен Николаев рассказал о потенциале Якутии

Не только алмазы: Айсен Николаев рассказал о потенциале Якутии - РИА Новости, 05.09.2025

Не только алмазы: Айсен Николаев рассказал о потенциале Якутии

Огромные просторы, уникальные природные ресурсы и люди, привыкшие к жизни в экстремальных условиях. В Якутии, на границе цивилизации и первозданной природы,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:30:00+03:00

2025-09-05T17:30:00+03:00

2025-09-05T17:30:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040048889_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_a8235b76df7fc78e13ca3eaaec92cc92.jpg

Огромные просторы, уникальные природные ресурсы и люди, привыкшие к жизни в экстремальных условиях. В Якутии, на границе цивилизации и первозданной природы, формируются контуры новой экономики и социальной политики. В интервью РИА Новости глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о ключевых проектах развития региона, о том, как сочетаются инновации и традиции, привлекаются инвестиции в суровый климат и какие шаги предпринимаются для повышения качества жизни населения в условиях Арктики.– АйсенСергеевич, какие важные встречи проводите на ВЭФ, с кем подписываете соглашения? Обсуждаете ли какие-либо проекты с иностранными партнерами?– У нас в этом году будет порядка 30 соглашений на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Вот только что мы подписали соглашение с Министерством развития Дальнего Востока, Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией Nord Gold по освоению месторождения полиметаллических руд Сардана в Усть-Майском районе. История освоения данного месторождения насчитывает многие десятилетия. Вот, наконец, появился инвестор, который уже готов вкладывать порядка 30 миллиардов рублей в его развитие. Это, конечно, для района, в целом для развития Восточной Якутии очень знаковое и важное событие.И таких соглашений у нас много, причем соглашения самые разные: от связанных с образованием до вопросов развития инфраструктуры. Мы активно сотрудничаем с китайскими партнерами. У нас достаточно много интересных, хороших проектов в области культурного и гуманитарного сотрудничества. Что касается экономических проектов, пока их не так много. Но вместе с тем это вполне осознанная наша политика, так как если недровые богатства в Якутии велики, они имеют практически по всем направлениям стратегическое значение, то мы все-таки стремимся больше привлекать российский капитал для реализации этих проектов. Вместе с тем у китайских партнеров достаточно много интересных предложений в области малого и среднего бизнеса, а также в области туризма. Ну, и, конечно, я считаю, что здесь в первую очередь должен играть роль наш бизнес. Именно от его активности будет зависеть наше дальнейшее активное сотрудничество.– В прошлом году вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявлял, что благодаря принятым для развития ДФО мерам в Якутии, на Камчатке, Чукотке и Сахалине приток населения превысил отток. Сохраняется ли эта тенденция в республике в 2025 году (можете озвучить статистику)? И какова демографическая картина в республике?– Сейчас в Якутии уже больше миллиона пяти тысяч человек. Очевидно, что много факторов этому помогают, а главное – то, что у нас приезжает людей больше, чем уезжает, и рождается гораздо больше, чем умирает. Ну и вот, естественно, эти два фактора дают такой серьезный плюс. У нас много долгожителей. Сейчас точно не скажу, но у нас значительное количество людей, которым уже свыше ста лет. В нашей республике также большое количество многодетных семей. У нас 34 тысячи с лишним семей, в которых трое и более детей. И это тоже, я считаю, показатель правильности нашего направления как в поддержке семьи и детства, так и в целом в вопросах демографической политики.– Вы сообщали, что перевозка малогабаритных грузов на беспилотниках ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) из Якутска в Нижний-Бестях через реку Лена с июня станет регулярной. Насколько востребованы перевозки? Какие планы по развитию проекта?– С 12 июля дроны по маршруту Якутск – Нижний Бестях начинают регулярные полеты. В среднем, как мы видим, доставляется груз порядка двух килограммов. Уже выполнено свыше пятисот рейсов. Интерес у населения большой. Более того, мы сейчас уже видим, что необходимо будет делать перелеты не только по маршруту Якутск – Нижний Бестях, которые, кстати говоря, занимают около 18 минут, гораздо быстрее, чем любое другое сообщение через реку. Но есть уже и востребованность в рейсах из центра города, с 203-го микрорайона, в направлении Сатала, Жатая и Хатаса. Это опять же связано с транспортной логистикой города. Думаю, что эти рейсы уже в скором времени будут запущены.– В прошлом году вы презентовали проект Международной орнитологической обсерватории под открытым небом "Полет стерха". Как продвигается инициатива? Может ли эта площадка стать круглогодичным научно-лабораторным стационаром?– Этот проект уникален: он имеет не только чисто научное значение, но и, на наш взгляд, может обладать очень большим туристическим потенциалом. Район Охотского Перевоза — это как раз та точка, через которую пролетают стерхи восточной популяции. Мы видим, что за десятилетия работы по сохранению стерха у нас в Якутии его количество значительно выросло. Появление такого объекта уже позволяет сегодня организовывать как научные экспедиции для продолжения этой работы, так и определенные туристические экспедиции. Большой интерес проявляют наши друзья из Китая, так как ареал обитания стерха простирается как раз через Китай и Россию. Зимует он в Китае, а к нам прилетает на летний период. И, конечно, мы вообще думаем о том, чтобы внести в список объектов природного наследия ЮНЕСКО всю территорию пролётов стерхов – с самого севера до юга, то есть от Аллаиховского района, где резерват "Кыталык", до озера Поян в Китае. Это будет наш совместный проект с Китайской Народной Республикой. Стерх – уникальное явление природы, уникальная птица. Мы надеемся, что предложение, которое у нас сегодня сформировано, будет поддержано уже в следующем году.– Ранее вы поддержали Концепцию создания Всемирного центра мамонта. В чем его ключевая идея? Известно ли, где появится объект?– Мы на полях Восточного экономического форума как раз подписали соглашение с участием Корпорации развития Дальнего Востока и крупнейшего института развития нашей страны "Газпромбанком" о совместной работе по созданию Всемирного центра "Мамонта".Всемирный центр "Мамонта" – это уникальный объект, включённый в стратегию развития Арктики, утверждённую правительством страны. Этот объект находится также в мастер-плане, утверждённом президентом. Это не просто научный центр, хотя, безусловно, имеет огромное научное значение, как место, где уникальные палеонтологические находки могут сохраняться, могут исследоваться, вплоть до работ по оживлению мамонта. И, конечно же, имеет большое туристическое наполнение, поэтому это будет серьёзный такой парк. Его концепция сейчас разработана и утверждена, в которой будут и туристические зоны, вплоть до парка ледникового периода, и очень современные научные лаборатории для исследований учёных, причём не только из России, но и из других стран мира, для того чтобы работы по изучению той эпохи продвигались более быстро. Предполагается, что Центр "Мамонта" будет создан в районе пригородного посёлка Табага. Будет строиться рядом с Ленским мостом, и поэтому это будет визитная карточка нашей концепции.– А, может, вам по секрету сказали, мамонтенок Яна позволит нам себя клонировать?– Нет, Яна пока, к сожалению, не позволит, хотя её сохранность достаточно высокая. Вместе с тем у нас есть возможность находки мамонта, который будет в еще лучшей степени сохранности.– Вы возглавляете комиссию Госсовета по направлению "Энергетика". Какие ключевые задачи ставите перед комиссией до конца года? По каким приоритетным вопросам развития энергетики ДФО считаете необходимым продолжить работу в рамках комиссии? Как обстоит вопрос со строительством АЭС малой мощности в Якутии?– Президент проводил трёхчасовое заседание, посвящённое вопросам топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и развития энергетики. На нём все основные моменты, связанные с дальнейшей работой по развитию энергетики Дальнего Востока, были рассмотрены. Поручение президента было дано по итогам совещания. Состоялся интересный и обстоятельный разговор. И, конечно, те предложения, которые готовили регионы в рамках работы нашей Комиссии Госсовета, мы вчера озвучили. Я выступал по ряду вопросов. И в целом мы видим, что президент хорошо понимает, хорошо информирован об истинном состоянии электроэнергетики Дальнего Востока и в целом топливно-энергетического комплекса. И те решения, которые приняты, будут способствовать развитию важнейшей отрасли, без которой невозможно развитие дальневосточных регионов.Что касается работы Комиссии, она идёт планово. Ближайшее заседание состоится уже в Санкт-Петербурге на газовом форуме. Понятно, что речь пойдёт и по газификации регионов, и о дальнейшем развитии газомоторного топлива. Заседание нашей Комиссии мы по договорённости с Алексеем Борисовичем Миллером, председателем правления ПАО "Газпром", будем проводить на территории автоцентра "Газпрома". Уверен, что это заседание позволит нам в целом уже не только Дальнему Востоку, но и другим регионам Российской Федерации ещё активнее осуществлять ту газификацию, в первую очередь социальную газификацию, которая проводится благодаря решению президента.– Как продвигается строительство Ленского моста. Что уже выполнено на этот момент? Какие еще работы намечены до завершения строительного сезона? Не возникает ли каких-то сложностей?– На левом берегу работают сотни единиц строительной техники. И мы видим, что всё идёт по графику. Собираются большие коффердамы – сооружения, предназначенные для будущей установки опор моста. Предполагается, что в следующем году, по большой воде, будет произведена установка опор в русле реки. Дальнейшие работы будут продолжены согласно графику. Как я вижу, группа ВИС достаточно ответственно относится к строительству. Еженедельно она публично представляет отчёты о ходе работ, с которыми может ознакомиться любой желающий.– Есть ли у "Алросы" планы по расширению своих "золотых активов" – собирается ли компания покупать новые месторождения в Якутии или других регионах страны? Как продвигается проект по добыче алмазов на кимберлитовой трубке "Майская"? Когда она может начаться?– Компания "Алроса" достаточно внимательно рассматривает все вопросы, связанные с диверсификацией нашей деятельности. Сейчас золотодобыча в компании сосредоточена в основном в дочерней организации, в "Алмазах Анабара". Причем деятельность идет не только на территории Якутии, но и за ее пределами. Сегодня подписывается соглашение компании "Алроса" и Магаданской области по включению этого проекта по добыче золота в РИБ "Магаданский" с получением соответствующих льгот от Магаданской области. Мы рассматриваем и другие варианты, в том числе связанные с геологоразведкой, в первую очередь на тех площадях, где также параллельно идет поиск алмазов. Поэтому покупка крупных, уже действующих добывающих активов нами пока не рассматривается как приоритетная. В первую очередь мы, как горнорудная компания, имеющая полный цикл, начиная от геологоразведки до добычи и переработки полезных ископаемых, нацелены именно на поиски, в первую очередь, перспективных территорий в Якутии.– Вы с главой ДНР договорились снять художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута". Кто может стать сценаристом, решен ли вопрос финансирования фильма, когда могут начаться съемки?– Здесь я хочу сказать, что фильм будут снимать якутские кинематографисты. Денис Владимирович Пушилинподтверждает свою заинтересованность в съемках этого фильма. И там нисколько это совместно с ДНР, они будут поддерживать эти съемки. Там достаточно много вопросов, которые требуют решения уже непосредственно на самой территории. Я сейчас имя режиссера, сценариста и так далее, главного героя не буду озвучивать. Там как раз по некоторым позициям сейчас идет согласование, но в принципе мы уже понимаем. По крайней мере, главные люди, которые будут авторами фильма, для нас уже понятны. Ну, и вопросы финансирования, в первую очередь, это будет внебюджетное финансирование. Мы считаем, что оно тоже будет решено.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

айсен николаев, вэф-2025