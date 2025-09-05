Рейтинг@Mail.ru
"Вы всем мешаете". Зеленскому снова выдвинули претензии - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.09.2025 (обновлено: 12:07 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/nefteprovod-2039671896.html
"Вы всем мешаете". Зеленскому снова выдвинули претензии
"Вы всем мешаете". Зеленскому снова выдвинули претензии - РИА Новости, 05.09.2025
"Вы всем мешаете". Зеленскому снова выдвинули претензии
После украинских атак на "Дружбу", Венгрия и Сербия объявили тесное сотрудничество в энергетической сфере стратегической целью. Вплотную занялись собственным... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:00:00+03:00
2025-09-05T12:07:00+03:00
венгрия
сербия
россия
евросоюз
вооруженные силы украины
нефть
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036486125_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f88768f63965797685134b1796c81129.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. После украинских атак на "Дружбу", Венгрия и Сербия объявили тесное сотрудничество в энергетической сфере стратегической целью. Вплотную занялись собственным нефтепроводом — обещают реализовать амбициозный проект до 2028-го. Однако эксперты предупреждают: от главной опасности это не избавит.Нужен планНовая ветка пройдет от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо и, как ожидается, соединится с "Дружбой". Сейчас завершается первая фаза подготовительных работ. Венгерский участок — 190 километров — построят к концу 2027-го, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает агентство MTI.Со своей стороны, президент Сербии Александр Вучич заверил: проект практически готов, сербский участок сдадут в первом квартале 2027-го.Напомним, меморандум об этом подписали в июне 2023-го, технико-экономическое обоснование представили в январе 2025-го. К строительству приступят в конце года, а запустить планируют к 2028-му, уточнял ранее Сийярто. Или даже раньше.На днях он отметил: из-за Украины, поставившей под угрозу энергоснабжение Центральной Европы атаками нефтепровода "Дружба", значимость венгерско-сербского стратегического сотрудничества в сфере энергетики резко выросла."План, конечно, амбициозный, но исполнимый. Все зависит от финансирования, наличия рабочей силы и своевременной поставки материалов", — поясняет эксперт топливного рынка, руководитель компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.Как все устроеноТем не менее Украину обойти пока не получится, указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. "Придется или заходить в недружественную Москве Болгарию, или через черноморские проливы — в Турцию, с которой тоже непросто договориться, а путь через Белоруссию упирается в Польшу, явно не собирающуюся качать российскую нефть. Кроме того, все эти маршруты требуют колоссальных вложений, средств на это пока нет", — рассуждает он.В июле 2024-го Сийярто признал: альтернатив "Дружбе" нет — другие варианты саботирует Евросоюз.Однако новый нефтепровод все же упростит поставки, повысив их эффективность и снизив стоимость, соглашаются эксперты. Раньше танкеры следовали из Новороссийска в Хорватию, и оттуда топливо по трубе поступало на сербский НПЗ. Но с 5 декабря 2022-го морская транспортировка запрещена, а у "Дружбы" функционирует только южная ветка. Таким образом углеводороды попадают через Белоруссию и далее через Украину в Венгрию. Но чтобы добраться до Сербии, заворачивают в Хорватию."Прямой трубопровод позволит не только не делать крюк, но и обезопасить себя на случай, если ЕС попытается принудить Белград отказаться от российского топлива, надавив на транзитера — Хорватию", — уточняет Юшков. Венгрия способна круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, подчеркивал Сийярто. Учитывая план ЕС запретить закупки энергоносителей у Москвы к 2027-му, такой ход выглядит вполне разумным."В ЕС сейчас крайне нестабильная ситуация, естественно, Венгрия и Сербия хотят максимально подстраховаться, обеспечив себе доступ к ресурсам, необходимым для качественной и комфортной жизни граждан", — говорит Бунина. Обе страны активно приобретают у России и газ: Венгрия — 21 миллион кубометров в день по "Турецкому потоку", это рекорд.Однако есть ограничения. Пропускная способность "Турецкого потока" на границе России и Турции — 31,5 миллиарда куб/м, "Балканского потока" на границе Сербии и Венгрии — 7,6 миллиарда куб/м. Для наращивания поставок придется расширять узкие места по всему маршруту, указывает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.Не без проблемНефтяной же проект не из дешевых. По словам Вучича, сербские инвестиции оцениваются в 129,5 миллиона евро, венгерские — в 320 миллионов. Предполагаемая мощность — пять миллионов тонн нефти в год.Откуда брать деньги — большой вопрос, предупреждает Юшков. "Повесить все на российскую сторону не получится хотя бы из-за рисков санкций ЕС. Куда вероятнее договориться о скидке на нефть в обмен на строительство, либо искать средства самостоятельно. К примеру, расходы может взять на себя венгерская энергетическая компания MOL. Ждать поддержки от Брюсселя в любом случае не стоит", — отмечает эксперт.Кроме того, Будапешту и Белграду по-прежнему придется самим справляться с последствиями атак ВСУ на "Дружбу" и искать рычаги давления на Киев.
https://ria.ru/20250827/neft-2037730698.html
https://ria.ru/20250902/isk-2038927381.html
венгрия
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036486125_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_d115287f60287f6fb65133260bc30567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, сербия, россия, евросоюз, вооруженные силы украины, нефть, нефтепровод "дружба"
Венгрия, Сербия, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
"Вы всем мешаете". Зеленскому снова выдвинули претензии

Игорь Юшков: новый нефтепровод снизит зависимость Восточной Европы от ЕС

© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. После украинских атак на "Дружбу", Венгрия и Сербия объявили тесное сотрудничество в энергетической сфере стратегической целью. Вплотную занялись собственным нефтепроводом — обещают реализовать амбициозный проект до 2028-го. Однако эксперты предупреждают: от главной опасности это не избавит.

Нужен план

Новая ветка пройдет от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо и, как ожидается, соединится с "Дружбой". Сейчас завершается первая фаза подготовительных работ. Венгерский участок — 190 километров — построят к концу 2027-го, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает агентство MTI.
Со своей стороны, президент Сербии Александр Вучич заверил: проект практически готов, сербский участок сдадут в первом квартале 2027-го.
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
Напомним, меморандум об этом подписали в июне 2023-го, технико-экономическое обоснование представили в январе 2025-го. К строительству приступят в конце года, а запустить планируют к 2028-му, уточнял ранее Сийярто. Или даже раньше.
На днях он отметил: из-за Украины, поставившей под угрозу энергоснабжение Центральной Европы атаками нефтепровода "Дружба", значимость венгерско-сербского стратегического сотрудничества в сфере энергетики резко выросла.
"План, конечно, амбициозный, но исполнимый. Все зависит от финансирования, наличия рабочей силы и своевременной поставки материалов", — поясняет эксперт топливного рынка, руководитель компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе
27 августа, 08:00

Как все устроено

Тем не менее Украину обойти пока не получится, указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. "Придется или заходить в недружественную Москве Болгарию, или через черноморские проливы — в Турцию, с которой тоже непросто договориться, а путь через Белоруссию упирается в Польшу, явно не собирающуюся качать российскую нефть. Кроме того, все эти маршруты требуют колоссальных вложений, средств на это пока нет", — рассуждает он.
В июле 2024-го Сийярто признал: альтернатив "Дружбе" нет — другие варианты саботирует Евросоюз.
© Getty Images / Janos KummerНефтеперерабатывающий завод "Дуна" в Венгрии
Нефтеперерабатывающий завод Дуна в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / Janos Kummer
Нефтеперерабатывающий завод "Дуна" в Венгрии
Однако новый нефтепровод все же упростит поставки, повысив их эффективность и снизив стоимость, соглашаются эксперты. Раньше танкеры следовали из Новороссийска в Хорватию, и оттуда топливо по трубе поступало на сербский НПЗ. Но с 5 декабря 2022-го морская транспортировка запрещена, а у "Дружбы" функционирует только южная ветка. Таким образом углеводороды попадают через Белоруссию и далее через Украину в Венгрию. Но чтобы добраться до Сербии, заворачивают в Хорватию.
"Прямой трубопровод позволит не только не делать крюк, но и обезопасить себя на случай, если ЕС попытается принудить Белград отказаться от российского топлива, надавив на транзитера — Хорватию", — уточняет Юшков. Венгрия способна круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, подчеркивал Сийярто. Учитывая план ЕС запретить закупки энергоносителей у Москвы к 2027-му, такой ход выглядит вполне разумным.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Мы вам ничего не обещали". В ЕС разгорелся новый скандал из-за Украины
2 сентября, 08:00
"В ЕС сейчас крайне нестабильная ситуация, естественно, Венгрия и Сербия хотят максимально подстраховаться, обеспечив себе доступ к ресурсам, необходимым для качественной и комфортной жизни граждан", — говорит Бунина. Обе страны активно приобретают у России и газ: Венгрия — 21 миллион кубометров в день по "Турецкому потоку", это рекорд.
Однако есть ограничения. Пропускная способность "Турецкого потока" на границе России и Турции — 31,5 миллиарда куб/м, "Балканского потока" на границе Сербии и Венгрии — 7,6 миллиарда куб/м. Для наращивания поставок придется расширять узкие места по всему маршруту, указывает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская"

Не без проблем

Нефтяной же проект не из дешевых. По словам Вучича, сербские инвестиции оцениваются в 129,5 миллиона евро, венгерские — в 320 миллионов. Предполагаемая мощность — пять миллионов тонн нефти в год.
Откуда брать деньги — большой вопрос, предупреждает Юшков. "Повесить все на российскую сторону не получится хотя бы из-за рисков санкций ЕС. Куда вероятнее договориться о скидке на нефть в обмен на строительство, либо искать средства самостоятельно. К примеру, расходы может взять на себя венгерская энергетическая компания MOL. Ждать поддержки от Брюсселя в любом случае не стоит", — отмечает эксперт.
Кроме того, Будапешту и Белграду по-прежнему придется самим справляться с последствиями атак ВСУ на "Дружбу" и искать рычаги давления на Киев.
 
ВенгрияСербияРоссияЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНефтьНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала