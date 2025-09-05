https://ria.ru/20250905/nefteprovod-2039671896.html

"Вы всем мешаете". Зеленскому снова выдвинули претензии

После украинских атак на "Дружбу", Венгрия и Сербия объявили тесное сотрудничество в энергетической сфере стратегической целью. Вплотную занялись собственным...

2025-09-05T08:00:00+03:00

2025-09-05T08:00:00+03:00

2025-09-05T12:07:00+03:00

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. После украинских атак на "Дружбу", Венгрия и Сербия объявили тесное сотрудничество в энергетической сфере стратегической целью. Вплотную занялись собственным нефтепроводом — обещают реализовать амбициозный проект до 2028-го. Однако эксперты предупреждают: от главной опасности это не избавит.Нужен планНовая ветка пройдет от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо и, как ожидается, соединится с "Дружбой". Сейчас завершается первая фаза подготовительных работ. Венгерский участок — 190 километров — построят к концу 2027-го, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает агентство MTI.Со своей стороны, президент Сербии Александр Вучич заверил: проект практически готов, сербский участок сдадут в первом квартале 2027-го.Напомним, меморандум об этом подписали в июне 2023-го, технико-экономическое обоснование представили в январе 2025-го. К строительству приступят в конце года, а запустить планируют к 2028-му, уточнял ранее Сийярто. Или даже раньше.На днях он отметил: из-за Украины, поставившей под угрозу энергоснабжение Центральной Европы атаками нефтепровода "Дружба", значимость венгерско-сербского стратегического сотрудничества в сфере энергетики резко выросла."План, конечно, амбициозный, но исполнимый. Все зависит от финансирования, наличия рабочей силы и своевременной поставки материалов", — поясняет эксперт топливного рынка, руководитель компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.Как все устроеноТем не менее Украину обойти пока не получится, указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. "Придется или заходить в недружественную Москве Болгарию, или через черноморские проливы — в Турцию, с которой тоже непросто договориться, а путь через Белоруссию упирается в Польшу, явно не собирающуюся качать российскую нефть. Кроме того, все эти маршруты требуют колоссальных вложений, средств на это пока нет", — рассуждает он.В июле 2024-го Сийярто признал: альтернатив "Дружбе" нет — другие варианты саботирует Евросоюз.Однако новый нефтепровод все же упростит поставки, повысив их эффективность и снизив стоимость, соглашаются эксперты. Раньше танкеры следовали из Новороссийска в Хорватию, и оттуда топливо по трубе поступало на сербский НПЗ. Но с 5 декабря 2022-го морская транспортировка запрещена, а у "Дружбы" функционирует только южная ветка. Таким образом углеводороды попадают через Белоруссию и далее через Украину в Венгрию. Но чтобы добраться до Сербии, заворачивают в Хорватию."Прямой трубопровод позволит не только не делать крюк, но и обезопасить себя на случай, если ЕС попытается принудить Белград отказаться от российского топлива, надавив на транзитера — Хорватию", — уточняет Юшков. Венгрия способна круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, подчеркивал Сийярто. Учитывая план ЕС запретить закупки энергоносителей у Москвы к 2027-му, такой ход выглядит вполне разумным."В ЕС сейчас крайне нестабильная ситуация, естественно, Венгрия и Сербия хотят максимально подстраховаться, обеспечив себе доступ к ресурсам, необходимым для качественной и комфортной жизни граждан", — говорит Бунина. Обе страны активно приобретают у России и газ: Венгрия — 21 миллион кубометров в день по "Турецкому потоку", это рекорд.Однако есть ограничения. Пропускная способность "Турецкого потока" на границе России и Турции — 31,5 миллиарда куб/м, "Балканского потока" на границе Сербии и Венгрии — 7,6 миллиарда куб/м. Для наращивания поставок придется расширять узкие места по всему маршруту, указывает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.Не без проблемНефтяной же проект не из дешевых. По словам Вучича, сербские инвестиции оцениваются в 129,5 миллиона евро, венгерские — в 320 миллионов. Предполагаемая мощность — пять миллионов тонн нефти в год.Откуда брать деньги — большой вопрос, предупреждает Юшков. "Повесить все на российскую сторону не получится хотя бы из-за рисков санкций ЕС. Куда вероятнее договориться о скидке на нефть в обмен на строительство, либо искать средства самостоятельно. К примеру, расходы может взять на себя венгерская энергетическая компания MOL. Ждать поддержки от Брюсселя в любом случае не стоит", — отмечает эксперт.Кроме того, Будапешту и Белграду по-прежнему придется самим справляться с последствиями атак ВСУ на "Дружбу" и искать рычаги давления на Киев.

2025

