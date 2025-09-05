https://ria.ru/20250905/nbc-2039966376.html
NBC: Трамп полон решимости не испортить отношения с Путиным
NBC: Трамп полон решимости не испортить отношения с Путиным - РИА Новости, 05.09.2025
NBC: Трамп полон решимости не испортить отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники."(Трамп) заявил своим советникам, что полон решимости не портить их (отношения с Путиным - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.NBC отмечает, что ещё в свой первый срок на посту президента США Трамп заявлял, что в интересах Америки, чтобы он поддерживал мирные отношения со своим российским коллегой, который контролирует ядерный арсенал.
