NBC: Трамп полон решимости не испортить отношения с Путиным

12:40 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники."(Трамп) заявил своим советникам, что полон решимости не портить их (отношения с Путиным - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.NBC отмечает, что ещё в свой первый срок на посту президента США Трамп заявлял, что в интересах Америки, чтобы он поддерживал мирные отношения со своим российским коллегой, который контролирует ядерный арсенал.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"(Трамп) заявил своим советникам, что полон решимости не портить их (отношения с Путиным - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
NBC отмечает, что ещё в свой первый срок на посту президента США Трамп заявлял, что в интересах Америки, чтобы он поддерживал мирные отношения со своим российским коллегой, который контролирует ядерный арсенал.
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN
