РЭЦ назвал приоритетные направления развития экспорта
РЭЦ назвал приоритетные направления развития экспорта - РИА Новости, 05.09.2025
РЭЦ назвал приоритетные направления развития экспорта
Российский экспорт в ближайшие годы должен развиваться с уклоном на высокотехнологичное производство и продукцию высокого передела, создаваемую в рамках задачи... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспорт в ближайшие годы должен развиваться с уклоном на высокотехнологичное производство и продукцию высокого передела, создаваемую в рамках задачи по достижению технологического лидерства - такой подход является не только экономической необходимостью, но и ответом на глобальные вызовы, заявил на полях Восточного экономического форума председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский."На ближайшие годы перед нами стоит задача не в количественном росте, а в кардинальном изменении структуры российского экспорта. Упор должен быть сделан на продукцию, обладающую высокой долей интеллектуальной добавленной стоимости: высокотехнологичную и высокопередельную продукцию, создаваемую в рамках задачи по достижению технологического лидерства. Такой подход станет ответом на глобальные вызовы", - сказал Засельский на сессии "ВЭД-2030. Новые горизонты международной торговли".Он привел пример того, как Россия движется от роли глобального поставщика зерна к статусу экспортера продуктов его глубокой переработки, а также современных агротехнологий, обеспечивая достижение продовольственной безопасности."В условиях растущего энергопотребления и усиления климатической повестки Россия должна сделать стратегическую ставку на чистые и безопасные технологии", - подчеркнул глава банка, уточнив, что для продвижения столь сложной продукции институты развития должны предложить самые передовые и эффективные меры поддержки.Ключевыми приоритетами поддержки станут комплексные проекты, инвестиции в кооперацию и развитие надежной инфраструктуры, отметил Засельский.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
