Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках - РИА Новости, 05.09.2025
10:48 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/nagrady-2039915439.html
Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках
Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках - РИА Новости, 05.09.2025
Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках
Церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе состоялась 4 сентября в Нальчике, РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:48:00+03:00
2025-09-05T10:48:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039914394_317:0:3958:2048_1920x0_80_0_0_84a42fef7e9ba6be8119003c7b86815c.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе состоялась 4 сентября в Нальчике, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Лауреатами премии в округе стали 16 организаций и индивидуальных предпринимателей. Вручили награды и дипломы победителям, а также поздравили их с высокими достижениями в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Александр Молодцов, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Ольга Коновалова, начальник отдела торгово-экономических отношений Департамента социально-экономического развития СКФО Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Лебедев, а также Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков", - говорится в сообщении."Экспорт в современном мире - это не просто цифры и контракты. Это смелость бросить вызов границам, мудрость находить возможности там, где другие видят преграды, и искусство превращать потенциал в реальный успех. Особые слова восхищения - экспортерам Северного Кавказа, чей труд превращает уникальные природные богатства региона в достояние всей страны и мира. От всей души поздравляю с выдающимися результатами! Российский экспортный центр всегда на вашей стороне - поддержим на каждом этапе. Желаю вам новых достижений!" - поздравил победителей и призеров конкурса Молодцов."Экспорт - это не просто цифры и контракты. Это готовность выходить за рамки, искать возможности в трудностях и добиваться реальных результатов. Отдельные слова благодарности - экспортерам Северного Кавказа, которые превращают богатства региона в товары для всей России и мира. Поздравляю с успехами! Российский экспортный центр поддерживает вас на каждом шагу", - сказал Молодцов, поздравляя победителей конкурса.Награды получили представители компаний "Холдинг Аква" из Ставропольского края, "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии, а также ИП Матвеев Е.И. и "1-ая Ватер Компани" из Ставропольского края."Поздравляю экспортеров республики и всего округа! Ваши достижения - это не только экономический успех, но и вклад в продовольственную безопасность России, ее репутацию как мощного игрока на мировом рынке. Ваша победа - яркое доказательство того, что бизнес регионов Северного Кавказа не просто конкурирует на мировой арене, а задает новые стандарты качества, надежности и инноваций. Спасибо конкурсу "Экспортер года" за возможность отметить лучших из лучших, тех, кто своим примером показывает, каким должен быть современный экспортер", - отметил Мусуков.Призерами также стали: "АскорАгроТрейд" и "Каспий рыба" из Дагестана, селекционно-семеноводческий центр "Отбор" из Кабардино-Балкарии, "ЭРЗУ" из Чечни и другие.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, призвана поощрять организации и индивидуальных предпринимателей, добившихся исключительных результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной деятельности. Премия "Экспортер года" является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Выбор победителей и призеров премии "Экспортер года" проходит в два этапа: победителей в каждом из восьми федеральных округов и далее отбор лучших экспортеров страны из числа победителей окружного этапа. Награждение победителей федерального этапа состоится в Москве на международном форуме "Сделано в России".
2025
экономика
Экономика
Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках

В Нальчике состоялась церемония награждения экспортеров года СКФО

Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках
Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Экспортеры года СКФО получили награды за свои достижения на внешних рынках
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе состоялась 4 сентября в Нальчике, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Лауреатами премии в округе стали 16 организаций и индивидуальных предпринимателей. Вручили награды и дипломы победителям, а также поздравили их с высокими достижениями в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Александр Молодцов, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Ольга Коновалова, начальник отдела торгово-экономических отношений Департамента социально-экономического развития СКФО Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Лебедев, а также Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков", - говорится в сообщении.
"Экспорт в современном мире - это не просто цифры и контракты. Это смелость бросить вызов границам, мудрость находить возможности там, где другие видят преграды, и искусство превращать потенциал в реальный успех. Особые слова восхищения - экспортерам Северного Кавказа, чей труд превращает уникальные природные богатства региона в достояние всей страны и мира. От всей души поздравляю с выдающимися результатами! Российский экспортный центр всегда на вашей стороне - поддержим на каждом этапе. Желаю вам новых достижений!" - поздравил победителей и призеров конкурса Молодцов.
"Экспорт - это не просто цифры и контракты. Это готовность выходить за рамки, искать возможности в трудностях и добиваться реальных результатов. Отдельные слова благодарности - экспортерам Северного Кавказа, которые превращают богатства региона в товары для всей России и мира. Поздравляю с успехами! Российский экспортный центр поддерживает вас на каждом шагу", - сказал Молодцов, поздравляя победителей конкурса.
Награды получили представители компаний "Холдинг Аква" из Ставропольского края, "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии, а также ИП Матвеев Е.И. и "1-ая Ватер Компани" из Ставропольского края.
"Поздравляю экспортеров республики и всего округа! Ваши достижения - это не только экономический успех, но и вклад в продовольственную безопасность России, ее репутацию как мощного игрока на мировом рынке. Ваша победа - яркое доказательство того, что бизнес регионов Северного Кавказа не просто конкурирует на мировой арене, а задает новые стандарты качества, надежности и инноваций. Спасибо конкурсу "Экспортер года" за возможность отметить лучших из лучших, тех, кто своим примером показывает, каким должен быть современный экспортер", - отметил Мусуков.
Призерами также стали: "АскорАгроТрейд" и "Каспий рыба" из Дагестана, селекционно-семеноводческий центр "Отбор" из Кабардино-Балкарии, "ЭРЗУ" из Чечни и другие.
Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, призвана поощрять организации и индивидуальных предпринимателей, добившихся исключительных результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной деятельности. Премия "Экспортер года" является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Выбор победителей и призеров премии "Экспортер года" проходит в два этапа: победителей в каждом из восьми федеральных округов и далее отбор лучших экспортеров страны из числа победителей окружного этапа. Награждение победителей федерального этапа состоится в Москве на международном форуме "Сделано в России".
 
