Музей современного искусства М'АРТ открыли в Оренбурге

УФА, 5 сен - РИА Новости. Музей современного искусства М'АРТ, где смогут представить свои картины современные художники, торжественно открыли в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "В областном центре состоялось торжественное открытие музея современного искусства М'АРТ. Объект является подразделением Оренбургского областного музея изобразительных искусств и самым крупным и новаторским государственным музеем Оренбуржья", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, чрезвычайный и полномочный посол Мексики в России, мексиканский писатель и философ Эдуардо Вильегас Мехиас. "Сегодня музейное дело в Оренбуржье вышло на принципиально новый уровень. Мы реализуем крупные культурные проекты. В этом году открыт обновленный музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе. Работаем над созданием музея специальной военной операции. А сегодня открываем музей современного искусства М'АРТ – крупнейший музей Оренбуржья. Это интересная, новая форма работы для нашего региона. Уверен, здесь будут формироваться новые имена современного российского искусства. Приезжайте, знакомьтесь, творите, создавайте, тем более что творческая атмосфера Оренбуржья к этому располагает",- цитирует пресс-служба Солнцева. В пресс-службе рассказали, что новое культурное пространство расположено в здании Ордонансгауза – объекта культурного наследия федерального значения, построенного в XVIII веке. В 2021 году здание было передано Оренбургскому областному музею изобразительных искусств, а в 2023-м началась масштабная реставрация. Из регионального бюджета на создание нового объекта культуры было выделено 300 миллионов рублей. "Музей современного искусства М'АРТ для меня и моих коллег-художников – это серьезное подспорье. Помимо выставок и мастер-классов, на базе нового пространства планируется проведение большого количества мероприятий, таких как симпозиумы и пленэры. Надеюсь, что встречи оренбургских художников и гостей города в новом музее станут не только доброй традицией, но и плодотворной почвой для выращивания молодых талантов", - приводятся слова заслуженного художника РФ, председателя Оренбургского отделения "Союза художников России" Анатолия Шлеюка. По данным областных властей, в здании музея обновлены перекрытия и коммуникации, отремонтирована крыша и проведены отделочные работы. Сохранены черты прошлого, такие как своды Монье, фрагмент парадной лестницы с коваными перилами и клеймо 1899 года. Площадь музея составляет порядка 2 тысяч квадратных метров – 20 залов. Длина повесочного оборудования – около километра. В фондах музея находятся 500 произведений. Основу экспозиции нового музея составляют работы заслуженного художника России Юрия Рысухина. Кроме того, в коллекции работы Сергея Калмыкова и Владимира Кибальчича. Эти художники имеют связь с Оренбургом, а их работы представляют характерные направления искусства ХХ века. Также музей будет делать акцент на работу с современными авторами. "М'АРТ – единственный музей Оренбуржья, где создана арт-резиденция молодых художников. Это одновременное пространство и форма работы: в музее созданы гостиница и мастерские, куда могут приезжать художники со всей страны, работать и выставлять свои работы. Ещё одна новаторская форма знакомства с искусством – открытая мастерская Юрия Рысухина, где воссоздан рабочий антураж автора. Художник сможет там работать, а посетители наблюдать за процессом: одна из стен прозрачная. Музей современного искусства М'АРТ – первый музей региона с открытой системой хранения. Это конструкция из выдвижных секций, где работы художников хранятся/выставляются вне экспозиции. При открытом хранении музей уходит от кураторского нарратива, показывая произведения сами по себе, вне контекста", - следует из релиза Также в музее будет работать своя "М'АРТ-кофейня" с авторской коллекцией пирожных, добавили в пресс-службе. "Создание предметов современного искусства – это процесс, требующий высокого профессионализма, возможно, самоиронии и особенного видения окружающего мира. Часто данное направление бывает сложным для восприятия неискушенного зрителя. Поэтому, я очень надеюсь, что посещение нового Музея станет для каждого зрителя своеобразным путешествием в удивительный мир современного искусства, где каждая работа поражает разнообразием стилей, техник и идей",- цитирует пресс-служба ректора Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Бориса Хавторина.

