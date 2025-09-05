https://ria.ru/20250905/most-2039806807.html
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд продлил до 8 декабря срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда. "Срок ареста обвиняемых продлен до 8 декабря", - сказал он. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других людей. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.
