Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/most-2039806807.html
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 05.09.2025
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
Южный окружной военный суд продлил до 8 декабря срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T02:19:00+03:00
2025-09-05T02:19:00+03:00
происшествия
керченский пролив
украина
василий малюк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998832147_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_606f25bd83177d0430a5945d65fae83b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд продлил до 8 декабря срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда. "Срок ареста обвиняемых продлен до 8 декабря", - сказал он. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других людей. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.
https://ria.ru/20250725/terakt-2031498599.html
https://ria.ru/20250725/rossija-2031496954.html
керченский пролив
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998832147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31401ac9b9c105d7ba75267f993f69e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керченский пролив, украина, василий малюк, служба безопасности украины
Происшествия, Керченский пролив, Украина, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту до 8 декабря

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд продлил до 8 декабря срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Срок ареста обвиняемых продлен до 8 декабря", - сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
По делу о теракте в ЖК "Алые паруса" проходят более шести фигурантов
25 июля, 18:20
Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других людей. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Один из фигурантов дела о теракте в ЖК "Алые паруса" сбежал из России
25 июля, 18:14
 
ПроисшествияКерченский проливУкраинаВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала