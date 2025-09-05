https://ria.ru/20250905/most-2039806807.html

Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 05.09.2025

Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд продлил до 8 декабря срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T02:19:00+03:00

2025-09-05T02:19:00+03:00

2025-09-05T02:19:00+03:00

происшествия

керченский пролив

украина

василий малюк

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998832147_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_606f25bd83177d0430a5945d65fae83b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд продлил до 8 декабря срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда. "Срок ареста обвиняемых продлен до 8 декабря", - сказал он. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других людей. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.

https://ria.ru/20250725/terakt-2031498599.html

https://ria.ru/20250725/rossija-2031496954.html

керченский пролив

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, украина, василий малюк, служба безопасности украины