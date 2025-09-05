https://ria.ru/20250905/moshennik-2039802910.html
СМИ: пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта"
Интернет-мошенник обманул японскую пенсионерку, выдав себя за застрявшего на космическом корабле астронавта, передает Sky News. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Интернет-мошенник обманул японскую пенсионерку, выдав себя за застрявшего на космическом корабле астронавта, передает Sky News."Мошенник сообщил жертве, проживающей на северном японском острове Хоккайдо, что он астронавт, и они продолжили развивать свои онлайн-отношения", — говорится в материале.По данным телеканала, злоумышленник в процессе общения рассказал женщине, что он астронавт, застрявший на космическом корабле, который "подвергается нападениям". Впоследствии он сообщил пенсионерке, что якобы нуждается в деньгах для покупки кислорода.Полиция Хоккайдо сообщила, что мошеннику удалось таким образом выманить у потерпевшей около миллиона йен (Приблизительно 550 тысяч рублей. — Прим. Ред.). В правоохранительных органах полагают, что пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, которые занимаются обманом одиноких людей.
