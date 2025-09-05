https://ria.ru/20250905/moshennik-2039802910.html

СМИ: пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта"

СМИ: пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта" - РИА Новости, 05.09.2025

СМИ: пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта"

Интернет-мошенник обманул японскую пенсионерку, выдав себя за застрявшего на космическом корабле астронавта, передает Sky News. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T01:03:00+03:00

2025-09-05T01:03:00+03:00

2025-09-05T01:03:00+03:00

хоккайдо

в мире

русский язык в мире

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987571391_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_0bae8f8354dc5eb0e650e66427a46b1a.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Интернет-мошенник обманул японскую пенсионерку, выдав себя за застрявшего на космическом корабле астронавта, передает Sky News."Мошенник сообщил жертве, проживающей на северном японском острове Хоккайдо, что он астронавт, и они продолжили развивать свои онлайн-отношения", — говорится в материале.По данным телеканала, злоумышленник в процессе общения рассказал женщине, что он астронавт, застрявший на космическом корабле, который "подвергается нападениям". Впоследствии он сообщил пенсионерке, что якобы нуждается в деньгах для покупки кислорода.Полиция Хоккайдо сообщила, что мошеннику удалось таким образом выманить у потерпевшей около миллиона йен (Приблизительно 550 тысяч рублей. — Прим. Ред.). В правоохранительных органах полагают, что пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников, которые занимаются обманом одиноких людей.

https://ria.ru/20250902/moshenniki-2039019743.html

хоккайдо

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хоккайдо, в мире, русский язык в мире, япония