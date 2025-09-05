https://ria.ru/20250905/moldaviya-2040095504.html

Молдавская оппозиция призвала главу полиции уйти в отставку

КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану должен либо перестать активно вмешиваться в политику, либо уйти в отставку, заявила экс-глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Во вторник полиция проводила спецоперацию на юге Молдавии. В рамках расследования дела об избирательной коррупции и незаконном финансировании политсил было проведено 60 обысков, задержаны четыре человека. Влах утверждает, что происходила не спецоперация, а провокация со стороны полиции для дискредитации оппозиционных сил. "Господин Чернэуцану, если вы так открыто вмешиваетесь в политику, снимите мундир. По чётным полицейский, по нечётным - политик, так не бывает. Везде получается откровенно плохо", - призвала Влах в соцсетях. Он также просит главу полиции ответить, почему ее партия подвергается дискриминации. "Как так вышло, что после обысков у членов нашей команды нас обвинили в "дискриминации руководства страны"? Это теперь новая статья в УК — критика партии "Действие и солидарность"? Как можно обвинять нас в "незаконном финансировании в особо крупных размерах", если сам прокурор честно признал: ни про происхождение денег, ни про суммы он ничего не знает? Фантазия у полиции богатая, но мы говорим про закон, не забывайте", - добавила Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

