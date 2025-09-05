https://ria.ru/20250905/mir-2039857125.html

Ахмед Каддаф ад-Дам: Россия и США могут совместно достичь глобального мира

Ахмед Каддаф ад-Дам: Россия и США могут совместно достичь глобального мира - РИА Новости, 05.09.2025

Ахмед Каддаф ад-Дам: Россия и США могут совместно достичь глобального мира

По случаю 70-летия с момента установления дипломатических отношений между Россией и Ливией и в 56-ю годовщину ливийской революции 1969 года РИА Новости взяло

По случаю 70-летия с момента установления дипломатических отношений между Россией и Ливией и в 56-ю годовщину ливийской революции 1969 года РИА Новости взяло интервью у Ахмеда Каддафа ад-Дама – политического руководителя "Фронта национальной борьбы в Ливии" и двоюродного брата покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. О роли президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в достижении глобального сбалансированного мира, последствиях свержения лидера джамахирии, необходимости расследования событий 2011 года, а также о ситуации в арабском мире в целом политик рассказал в интервью агентству.– Каково Ваше мнение о том, что сейчас происходит в Ливии? Кто несет ответственность за то, что случилось в 2011 году?– То, что свергло систему в 2011 году, не было революцией, потому что Ливии не нужна была революция. Ливийцы жили в процветании, у нас были самые высокие темпы роста в Африке и самый высокий уровень жизни на душу населения на континенте и в регионе. Мы вели континент к единству. Мы стремились создать Соединенные Штаты Африки. Мы работали над созданием золотого динара и "Африканских сил". Все это – настоящие причины, по которым Запад пришел свергать нас и конкретно Каддафи. Сегодня улицы Ливии во тьме. Бедственное положение вынудило два миллиона ливийцев покинуть страну. То, что произошло в 2011 году, и то, что мы видим сегодня, – это хаос, которым управляет Запад. Он не стремится к миру, примирению или решению проблемы. Мы оказались в крайне сложной ситуации. Ливия расколота.Тем не менее, у ливийцев остается сильная воля к достойной жизни и восстановлению своего права на жизнь. Мы работаем каждый день, чтобы восстановить Ливию как свободное и независимое государство. Мы хотим иметь родину, в которой ливийцы будут жить в мире, и регион, излучающий безопасность для своих соседей. Как африканцы, мы стремимся к продолжению африканской мечты о единстве. Убийство Каддафи не означает убийство африканской мечты. Африка будет сильной, и её молодёжь, в которую Каддафи вселил этот дух, непременно встанет. Африка имеет право на место в Совете безопасности ООН. Африка имеет право быть сильной.– Каким способом может быть найдено решение в Ливии и произойти объединение государства? Как вы считаете, может ли Сейф аль-Ислам Каддафи (второй по старшинству сын Муаммара Каддафи – ред.) положить конец хаосу в стране?– Сейчас мы ведем битву ради спасения Ливии и возвращения ее ливийцам. После этого мы перейдем к политической битве, в которой будет участвовать каждый, кто захочет. Сейф аль-Ислам имеет право быть ее частью, у него есть сильная поддержка и популярность. Он, как и любой другой ливиец, может внести свой вклад, участвовать и быть частью этого процесса. Никто не мешает ни одному ливийцу участвовать или быть его частью. Мы не против, чтобы кто-либо из ливийцев участвовал в создании нового, процветающего государства для всех граждан. Они смогут выбрать тот режим, который им угоден. Необходимы всеобщая амнистия для всех ливийцев, свободный, мирный и нейтральный регион. Мы не хотим никого навязывать ливийцам, каждый ливиец имеет право на свободу и свою роль в жизни.– Каким образом могут состояться выборы в Ливии? Под эгидой ООН?– Мы призываем генерального секретаря Гутерреша расследовать события 2011 года, чтобы мы могли решить ситуацию и узнать правду. Потому что сейчас мы построили государство на лжи. Мы узаконили ложь. Государство, построенное с использованием ракет НАТО. Это нелегитимно. Когда генеральный секретарь ООН проведет расследование заявлений всех президентов и стран, а также опубликованных документов, мы узнаем, что произошло. Агрессия должна быть расследована. Ливийскому народу должны быть принесены извинения. Мы должны исправить ситуацию. Когда мы разберемся и выясним суть проблемы, тогда она будет решена. Что касается выборов, то в проведении них в Ливии нет никаких проблем, потому что все инструменты, контролирующие Ливию сегодня, поддерживаются Западом и получают указания из-за рубежа.– Еще один сын Муаммара Каддафи Ганнибал долгое время находится в заключении в Ливане. Существует ли возможность его освобождения? Каково его нынешнее состояние здоровья?– Дело Ганнибала — позор для Ливана, особенно для человека, который заключил его в тюрьму почти на десять лет по обвинению в деле сорокалетней давности. Мы обратились ко всем странам и международным организациям, но в деле этого человека допущена халатность, и это историческая несправедливость. Я призываю генерального секретаря ООН, всех глав государств и недавно избранного президента Ливана немедленно освободить его. Где законы? Где права человека? Ганнибал ничего не сделал, он ни в чем не участвовал, и мир не обсуждает это дело. Я призываю всех юристов мира встать на его защиту, поскольку его здоровье стало ухудшаться, и необходимо пробудить совесть, чтобы защитить его. Меня удивляет это молчание в этом деле. Само по себе это молчание – преступление, но в конце концов он выйдет на свободу. Он стал героем в глазах ливийцев.На момент исчезновения ас-Садра он был всего лишь ребенком. Он не занимал никакой государственной должности в Ливии и не участвовал ни в каких преступлениях. Он изучал морские науки и работал в море. Он не был военнослужащим и не участвовал ни в какой известной политической деятельности. Он был похищен в Сирии, в его заключении нет никакого героизма или победы для кого-либо. Настоящей победой было бы, если бы они освободили его из тюрьмы и извинились перед ним.– Как вы оцениваете позицию арабских стран в отношении Ливии? Можно ли ее назвать положительной или нет?– Ситуация в арабском мире достигла беспрецедентного уровня дезинтеграции. Проблемы, возникшие в Сирии, Судане и Йемене, не обойдут стороной никого, если мы не положим им конец. Позиция наблюдателя не решает проблему. Арабы, как нация, должны защищать себя, потому что они являются целью. Другие нации бросают вызов арабам, и арабы должны встать на ноги и бросить вызов. Как они могут этому противостоять? У нас, арабов, есть потенциал. Если мы объединим наши возможности и опыт от Марокко до Бахрейна, мы сможем создать военную и экономическую силу, создать Арабский союз, ввести сильную валюту, объединить нашу экономику и противостоять сионистской агрессии. Запад считает, что всех нас нужно стереть с карты и подчинить, потому что великая арабская нация, будучи едина, представляет угрозу для Европы и доминирует в опасном важном районе, включающем в себя Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, залив Сирт и Баб-эль-Мандебский пролив. Если мы не предпримем мер для самозащиты, молитвы ничего не дадут.– Вопрос в преддверии 70-летия установления дипломатических отношений между Ливией и Россией: какова их значимость, и каким вы видите будущее отношений между двумя странами?– Безусловно, Россия сыграла важную роль в мировой истории. Приход КПСС к власти и создание Организации Варшавского договора сыграли значительную роль в мировом балансе сил. После Второй мировой войны Запад определил трех потенциальных врагов, угрожающих его гегемонии: красную линию – коммунизм; зелёную линию – ислам, представленный арабским миром и исламскими странами; и желтую линию – конфуцианская цивилизация в лице Китая и ряда других стран. В военных планах изучалась необходимость ликвидации коммунизма, однако на деле целью было уничтожение другой державы. Свидетельством этого является то, что после распада Советского Союза и коммунизма война против России продолжилась. Поэтому противостояние велось не столько с коммунизмом, сколько с Россией. Все средства и инструменты использовались для раздробления России, пока не пришел президент Владимир Путин и не поставил ее снова на ноги. Нынешние проблемы на Украине направлены на саму силу России и являются попыткой Запада навязать полную гегемонию. Это глупая и опасная политика для всего мира.Я призываю президента США Дональда Трампа поменять карты и отказаться от этого мышления, которое появилось в неподходящее время для современного мира, переживающего исключительные и сложные обстоятельства. Россия больше не коммунистическая страна, а Варшавский договор распался. Америке следует сформировать союз с Россией и президентом Путиным, а не с Европой.– Союз против Европы?– Нет, ради установления мира. Мы хотим, чтобы враждебность между Востоком и Западом трансформировалась в сотрудничество, которое создаст новый баланс сил в мире. Настоящий российско-американский союз, если бы он был достигнут, обеспечил бы глобальные мир, стабильность и безопасность. Россия могла бы оказать помощь Америке, в то время как Европа стала бременем для США. Этот альянс может изменить баланс сил и создать новый мир, который разобьет старый больной колониальный менталитет и положит конец гонке вооружений, угрожающей миру. Новые технологии и оружие, в том числе искусственный интеллект, могут украсть наше время и жизнь.Я призываю президентов Путина и Трампа провести историческую встречу для диалога, на который можно пригласить Китай, чтобы начать мыслить по-новому, создавая сбалансированный мир. Я также призываю к проведению всемирной конференции с участием мыслителей, ученых, политиков и экономистов, чтобы пробудить мир, прежде чем гонка вооружений приведёт его к разрушению. Президент Путин – консервативный человек, который хочет мира. Мы все его союзники – Африка и Азия. Россия не будет одна, если продолжится эта глупая колониальная политика со стороны НАТО. Страны Европы – бедные. Старые законы войны и мира больше не действуют и должны быть переосмыслены. Мир превратился в маленькую, взаимосвязанную деревню, и все, что происходит где-либо, затрагивает каждого. Мы должны принять новое мышление и направить ресурсы на развитие людей и борьбу с бедностью и болезнями, а не тратить их на войны. Я готов стать партнером любой международной конференции, призвать к ее проведению и внести свой вклад, чтобы спасти мир от этого опасного пути.

