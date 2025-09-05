https://ria.ru/20250905/minvostokrazvitiya-2039995291.html
В ВЭФ приняли участие гости из 75 стран
В ВЭФ приняли участие гости из 75 стран - РИА Новости, 05.09.2025
В ВЭФ приняли участие гости из 75 стран
Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
