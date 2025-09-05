Рейтинг@Mail.ru
В ВЭФ приняли участие гости из 75 стран
14:02 05.09.2025 (обновлено: 14:09 05.09.2025)
В ВЭФ приняли участие гости из 75 стран
Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
экономика
россия
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, вэф-2025
Экономика, Россия, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гости из 75 стран мира приняли участие в Х Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы действительно готовились к этому форуму не только как к событию, где встречаются гости из 75 стран, готовились как к точке отсчета следующего десятилетия Дальнего Востока", - сказал Чекунков на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
На ВЭФ уже подписали более двухсот соглашений
