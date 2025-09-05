https://ria.ru/20250905/minpromtorg-2039810890.html

В Минпромторге прокомментировали законопроект о винной полке

В Минпромторге прокомментировали законопроект о винной полке - РИА Новости, 05.09.2025

В Минпромторге прокомментировали законопроект о винной полке

Введение 20-процентной доли российского вина на полках будет стимулировать виноградарство и виноделие страны, такое мнение выразил РИА Новости статс-секретарь - РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Введение 20-процентной доли российского вина на полках будет стимулировать виноградарство и виноделие страны, такое мнение выразил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025. "В чем суть еще законопроекта о российской винной полке? В том, что мы стимулируем и виноградарство, и виноделие, и культуру потребления. И это целая же фактически экосистема. Это не про потребление российского вина, это не про алкоголь как таковой, это про развитие сельского хозяйства и такой вот очень культурной торговли", - сказал Чекушов. Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. Чекушов в четверг сообщил, что Минпромторг ожидает принятия законопроекта в осеннюю сессию, а в министерстве добавили, что действие российской полки в вине может начаться 1 марта 2026 года. В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. В декабре глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

