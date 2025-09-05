https://ria.ru/20250905/minoborony-2039815696.html

Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа

2025-09-05T05:29:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg

ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в тесном взаимодействии с разведчиками и постами воздушного наблюдения за месяц уничтожили более двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ различного типа - от тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" до разведывательных и FPV-дронов, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Бойцы подразделения Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" воздушным тараном сбили гексакоптер ВСУ в Херсонской области. При этом за истекший месяц бойцы данного подразделения вместе с разведчиками и постами воздушного наблюдения сбили более 20 БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Минобороны РФ публикует кадры воздушного тарана беспилотного летательного аппарата ВСУ типа "Баба-яга" десантниками Ульяновского соединения ВДВ на каховском направлении Херсонской области - в нескольких километрах от правого берега Днепра. Гексакоптеры и коптеры противника, несущие боевые заряды, двигаются на предельно малых высотах и становятся легкой мишенью для российских расчетов беспилотников-"камикадзе".

https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039814948.html

