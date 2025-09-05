https://ria.ru/20250905/minoborony-2039815696.html
Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа
2025-09-05T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в тесном взаимодействии с разведчиками и постами воздушного наблюдения за месяц уничтожили более двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ различного типа - от тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" до разведывательных и FPV-дронов, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Бойцы подразделения Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" воздушным тараном сбили гексакоптер ВСУ в Херсонской области. При этом за истекший месяц бойцы данного подразделения вместе с разведчиками и постами воздушного наблюдения сбили более 20 БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Минобороны РФ публикует кадры воздушного тарана беспилотного летательного аппарата ВСУ типа "Баба-яга" десантниками Ульяновского соединения ВДВ на каховском направлении Херсонской области - в нескольких километрах от правого берега Днепра. Гексакоптеры и коптеры противника, несущие боевые заряды, двигаются на предельно малых высотах и становятся легкой мишенью для российских расчетов беспилотников-"камикадзе".
херсонская область
днепр (река)
