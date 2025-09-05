Рейтинг@Mail.ru
Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/minoborony-2039815696.html
Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа
Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа - РИА Новости, 05.09.2025
Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа
Подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в тесном взаимодействии с разведчиками и постами воздушного РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:29:00+03:00
2025-09-05T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в тесном взаимодействии с разведчиками и постами воздушного наблюдения за месяц уничтожили более двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ различного типа - от тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" до разведывательных и FPV-дронов, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Бойцы подразделения Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" воздушным тараном сбили гексакоптер ВСУ в Херсонской области. При этом за истекший месяц бойцы данного подразделения вместе с разведчиками и постами воздушного наблюдения сбили более 20 БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Минобороны РФ публикует кадры воздушного тарана беспилотного летательного аппарата ВСУ типа "Баба-яга" десантниками Ульяновского соединения ВДВ на каховском направлении Херсонской области - в нескольких километрах от правого берега Днепра. Гексакоптеры и коптеры противника, несущие боевые заряды, двигаются на предельно малых высотах и становятся легкой мишенью для российских расчетов беспилотников-"камикадзе".
https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039814948.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа

Минобороны: десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Подразделения ударных беспилотников Ульяновского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в тесном взаимодействии с разведчиками и постами воздушного наблюдения за месяц уничтожили более двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ различного типа - от тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" до разведывательных и FPV-дронов, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Бойцы подразделения Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" воздушным тараном сбили гексакоптер ВСУ в Херсонской области. При этом за истекший месяц бойцы данного подразделения вместе с разведчиками и постами воздушного наблюдения сбили более 20 БПЛА ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
Минобороны РФ публикует кадры воздушного тарана беспилотного летательного аппарата ВСУ типа "Баба-яга" десантниками Ульяновского соединения ВДВ на каховском направлении Херсонской области - в нескольких километрах от правого берега Днепра.
Гексакоптеры и коптеры противника, несущие боевые заряды, двигаются на предельно малых высотах и становятся легкой мишенью для российских расчетов беспилотников-"камикадзе".
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ
05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала