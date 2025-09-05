https://ria.ru/20250905/mid-2039827921.html
Захарова предупредила об агрессивной милитаризации Арктики
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии в рамках ВЭФ, заявила о крайней степени агрессивного желания милитаризации Арктики. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии в рамках ВЭФ, заявила о крайней степени агрессивного желания милитаризации Арктики. "Это крайняя степень, такого, знаете, я бы сказала, агрессивного желания милитаризации этого региона (Арктики - ред.)", - сказала она. Захарова подчеркнула, что, к сожалению, у западных стран повестка сохранения культуры, традиций коренных народов оказалась только на словах. "А, на самом деле, под этим соусом - бесконечное стремление к подчинению, размыванию, доминированию",- добавила она. Она также напомнила о внешних обстоятельствах, "в, которых, все это развивается: они крайне агрессивные". "Одно только явление, связанное со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, не добровольное, не самостоятельное. Народы никто не спрашивал, за них все сделали",- пояснила она. Захарова напомнила о недавних заявлениях руководства этих стран, особенно Финляндии. "Они просто мало адекватные, когда президент (Финляндии Александр) Стубб заявляет о том, что они победили в 1944 году, то ли нас, то ли вообще всех победили. Ну, что тут как скажешь? Неадекватность",- добавила Мария Захарова. При этом она обратила внимание на то, что "это страна региона, являющиеся нашим соседом, у нас граница, совместная история". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
