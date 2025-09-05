Рейтинг@Mail.ru
10:25 05.09.2025
Путин отметил эффективность механизма территорий опережающего развития
2025-09-05T10:25:00+03:00
2025-09-05T10:25:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инструмент Территорий опережающего развития (ТОРов) в России доказал эффективность, помог системно поддержать предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин. "В свое время хороший импульс для экономического роста, для частной инициативы на Дальнем Востоке были передовые, новаторские для нашей страны механизмы, такие как территория опережающего развития. Напомню, что закон о ТОРах был принят в конце 2014 года, а сам механизм был запущен в следующем, в 2015 году. Задача заключалась в том, чтобы у нас на Дальнем Востоке создать по-настоящему глобально конкурентоспособные условия для бизнеса, поэтому мы разрабатывали режимы ТОРов на основе лучших практик делового инвестиционного климата, в том числе Азиатско-тихоокеанского региона", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Президент напомнил о льготах, который дает механизм. В частности, это пониженные тарифы страховых взносов 7,6% на 10 лет, пониженная до нуля федеральная часть налога на прибыль сроком на пять лет, сниженная региональная часть этого налога в первые пять лет: она составляет от 0 до 5%, а в следующие пять лет 10%. А также льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых, отметил глава государства. "Кроме того, в ТОРах предусмотрена процедура свободной таможенной зоны, а также возмещение части затрат на инфраструктуру и льготное кредитование бизнеса. Я почему так подробно останавливаюсь на условиях ТОРа. Потому что они уникальны для бизнеса, причем не только для нашей страны, но и для многих других государств, для наших коллег и друзей из других стран. Инструмент ТОРов доказал свою эффективность, помог запустить множество инвестпроектов, системно поддержать предпринимателей, компании на самом важном этапе в период строительства, налаживания производства и выхода на проекты мощности. На Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. В них работают более 300 резидентов, которые вложили почти 4 триллиона рублей инвестиций и создали 95 тысяч новых рабочих мест", - заключил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
дальний восток
россия
владивосток
экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инструмент Территорий опережающего развития (ТОРов) в России доказал эффективность, помог системно поддержать предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В свое время хороший импульс для экономического роста, для частной инициативы на Дальнем Востоке были передовые, новаторские для нашей страны механизмы, такие как территория опережающего развития. Напомню, что закон о ТОРах был принят в конце 2014 года, а сам механизм был запущен в следующем, в 2015 году. Задача заключалась в том, чтобы у нас на Дальнем Востоке создать по-настоящему глобально конкурентоспособные условия для бизнеса, поэтому мы разрабатывали режимы ТОРов на основе лучших практик делового инвестиционного климата, в том числе Азиатско-тихоокеанского региона", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Путин назвал ВЭФ поводом обозначить планы по развитию Дальнего Востока
10:12
Президент напомнил о льготах, который дает механизм. В частности, это пониженные тарифы страховых взносов 7,6% на 10 лет, пониженная до нуля федеральная часть налога на прибыль сроком на пять лет, сниженная региональная часть этого налога в первые пять лет: она составляет от 0 до 5%, а в следующие пять лет 10%. А также льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых, отметил глава государства.
"Кроме того, в ТОРах предусмотрена процедура свободной таможенной зоны, а также возмещение части затрат на инфраструктуру и льготное кредитование бизнеса. Я почему так подробно останавливаюсь на условиях ТОРа. Потому что они уникальны для бизнеса, причем не только для нашей страны, но и для многих других государств, для наших коллег и друзей из других стран. Инструмент ТОРов доказал свою эффективность, помог запустить множество инвестпроектов, системно поддержать предпринимателей, компании на самом важном этапе в период строительства, налаживания производства и выхода на проекты мощности. На Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. В них работают более 300 резидентов, которые вложили почти 4 триллиона рублей инвестиций и создали 95 тысяч новых рабочих мест", - заключил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин поручил оценить идеи по развитию Трансарктического коридора
10:14
 
