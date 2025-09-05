https://ria.ru/20250905/medvedev-2040081669.html
Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине
Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя последние заявления президента Финляндии Александра Стубба по Украине, заявил, что тот решает собственные... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:00:00+03:00
2025-09-05T19:00:00+03:00
2025-09-05T19:00:00+03:00
в мире
финляндия
россия
украина
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя последние заявления президента Финляндии Александра Стубба по Украине, заявил, что тот решает собственные "политические задачки". "От того, насколько климат Финляндии зависит от ситуации в российско-украинских отношениях, - да ни на сколько не зависит. Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин Стубб и занимается", - сказал Медведев журналистам у российско-финской границы.
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040036630.html
финляндия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, украина, дмитрий медведев
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине
Медведев: Стубб решает свои политические задачи по Украине