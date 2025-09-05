https://ria.ru/20250905/medvedev-2040081669.html

Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине

2025-09-05T19:00:00+03:00

в мире

финляндия

россия

украина

дмитрий медведев

СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя последние заявления президента Финляндии Александра Стубба по Украине, заявил, что тот решает собственные "политические задачки". "От того, насколько климат Финляндии зависит от ситуации в российско-украинских отношениях, - да ни на сколько не зависит. Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин Стубб и занимается", - сказал Медведев журналистам у российско-финской границы.

