Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине
19:00 05.09.2025
Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя последние заявления президента Финляндии Александра Стубба по Украине, заявил, что тот решает собственные "политические задачки". "От того, насколько климат Финляндии зависит от ситуации в российско-украинских отношениях, - да ни на сколько не зависит. Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин Стубб и занимается", - сказал Медведев журналистам у российско-финской границы.
Медведев ответил на заявления президента Финляндии по Украине

СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя последние заявления президента Финляндии Александра Стубба по Украине, заявил, что тот решает собственные "политические задачки".
"От того, насколько климат Финляндии зависит от ситуации в российско-украинских отношениях, - да ни на сколько не зависит. Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин Стубб и занимается", - сказал Медведев журналистам у российско-финской границы.
