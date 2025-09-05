Рейтинг@Mail.ru
Tesla предложила выплатить Маску беспрецедентно крупное вознаграждение - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/mask-2040040792.html
Tesla предложила выплатить Маску беспрецедентно крупное вознаграждение
Tesla предложила выплатить Маску беспрецедентно крупное вознаграждение - РИА Новости, 05.09.2025
Tesla предложила выплатить Маску беспрецедентно крупное вознаграждение
Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску вознаграждение в размере одного триллиона долларов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:20:00+03:00
2025-09-05T16:20:00+03:00
в мире
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393228_0:229:2824:1818_1920x0_80_0_0_12ffbaf0c4e7eaa2f1b53b409537d85e.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску вознаграждение в размере одного триллиона долларов, пишет Bloomberg."Tesla Inc. предложила новое компенсационное соглашение генеральному директору Илону Маску, потенциальная сумма которого составляет около одного триллиона долларов. Это огромный пакет, не имеющий прецедентов в корпоративной Америке", — говорится в публикации.При этом, как поясняет издание, для получения полной выплаты Маск должен достичь нескольких целей: расширить развивающийся бизнес Tesla по производству роботакси, а также увеличить рыночную стоимость компании как минимум до 8,5 триллиона долларов.Отмечается, что в результате бизнесмен может укрепить контроль над компанией и получить дополнительные финансовые выгоды.
https://ria.ru/20250904/durov-2039701358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393228_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_b3cc75715dad8182214424c39d7f0b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск
В мире, Илон Маск
Tesla предложила выплатить Маску беспрецедентно крупное вознаграждение

Tesla предложила Маску выплату в триллион долларов

© AP Photo / Jeffrey PhelpsИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску вознаграждение в размере одного триллиона долларов, пишет Bloomberg.
"Tesla Inc. предложила новое компенсационное соглашение генеральному директору Илону Маску, потенциальная сумма которого составляет около одного триллиона долларов. Это огромный пакет, не имеющий прецедентов в корпоративной Америке", — говорится в публикации.
При этом, как поясняет издание, для получения полной выплаты Маск должен достичь нескольких целей: расширить развивающийся бизнес Tesla по производству роботакси, а также увеличить рыночную стоимость компании как минимум до 8,5 триллиона долларов.
Отмечается, что в результате бизнесмен может укрепить контроль над компанией и получить дополнительные финансовые выгоды.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Дуров ответил на пост Маска в X о рабах-славянах
Вчера, 16:03
 
В миреИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала