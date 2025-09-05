https://ria.ru/20250905/mask-2040040792.html
Tesla предложила выплатить Маску беспрецедентно крупное вознаграждение
Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску вознаграждение в размере одного триллиона долларов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску вознаграждение в размере одного триллиона долларов, пишет Bloomberg."Tesla Inc. предложила новое компенсационное соглашение генеральному директору Илону Маску, потенциальная сумма которого составляет около одного триллиона долларов. Это огромный пакет, не имеющий прецедентов в корпоративной Америке", — говорится в публикации.При этом, как поясняет издание, для получения полной выплаты Маск должен достичь нескольких целей: расширить развивающийся бизнес Tesla по производству роботакси, а также увеличить рыночную стоимость компании как минимум до 8,5 триллиона долларов.Отмечается, что в результате бизнесмен может укрепить контроль над компанией и получить дополнительные финансовые выгоды.
