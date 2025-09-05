https://ria.ru/20250905/marshrut-2039994839.html

"Билайн" построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой

"Билайн" построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой - РИА Новости, 05.09.2025

"Билайн" построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой

Компания "Билайн" подписала меморандум с партнерами из Китая и Монголии о строительстве и коммерческом использовании нового транзитного маршрута между Китаем и... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:14:00+03:00

2025-09-05T14:14:00+03:00

2025-09-05T14:14:00+03:00

билайн

вымпелком

технологии

китай

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039997182_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4347625dc51f71614dd0c7fa77e06020.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Компания "Билайн" подписала меморандум с партнерами из Китая и Монголии о строительстве и коммерческом использовании нового транзитного маршрута между Китаем и Европой, сообщает пресс-служба оператора.Документ подписан в рамках конференции MWC25 Shanghai. Он предусматривает строительство пограничного перехода в месте стыковки сетей в единый маршрут "Европа – Азия". При этом протяженность линии от центров обработки данных во Франкфурте до узлов связи в Эрэн-Хото превысит 10 тысяч километров.Переход пройдет по территории России и Монголии. Первичная пропускная способность канала составит 200 гигабит в секунду с возможностью оперативного масштабирования емкости под новые потребности. Строительство планируют завершить в 4 квартале 2025 года."Новый транзитный маршрут станет важным звеном в развитии цифровой инфраструктуры между Азией и Европой, обеспечивая надежный и высокоскоростной обмен информацией. Это не просто техническая инициатива, а стратегический шаг, направленный на укрепление глобальных цифровых связей и создание новых возможностей для бизнеса и пользователей", – сообщил вице-президент по операторскому бизнесу "Билайна" Сергей Быков, его слова приводит пресс-служба.Он выразил уверенность, что проект расширит горизонты сотрудничества и откроет перспективы для всех участников рынка.

китай

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии, китай, европа