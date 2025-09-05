Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой - РИА Новости, 05.09.2025
14:14 05.09.2025
"Билайн" построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой
"Билайн" построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Компания "Билайн" подписала меморандум с партнерами из Китая и Монголии о строительстве и коммерческом использовании нового транзитного маршрута между Китаем и Европой, сообщает пресс-служба оператора.Документ подписан в рамках конференции MWC25 Shanghai. Он предусматривает строительство пограничного перехода в месте стыковки сетей в единый маршрут "Европа – Азия". При этом протяженность линии от центров обработки данных во Франкфурте до узлов связи в Эрэн-Хото превысит 10 тысяч километров.Переход пройдет по территории России и Монголии. Первичная пропускная способность канала составит 200 гигабит в секунду с возможностью оперативного масштабирования емкости под новые потребности. Строительство планируют завершить в 4 квартале 2025 года."Новый транзитный маршрут станет важным звеном в развитии цифровой инфраструктуры между Азией и Европой, обеспечивая надежный и высокоскоростной обмен информацией. Это не просто техническая инициатива, а стратегический шаг, направленный на укрепление глобальных цифровых связей и создание новых возможностей для бизнеса и пользователей", – сообщил вице-президент по операторскому бизнесу "Билайна" Сергей Быков, его слова приводит пресс-служба.Он выразил уверенность, что проект расширит горизонты сотрудничества и откроет перспективы для всех участников рынка.
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Компания "Билайн" подписала меморандум с партнерами из Китая и Монголии о строительстве и коммерческом использовании нового транзитного маршрута между Китаем и Европой, сообщает пресс-служба оператора.
Документ подписан в рамках конференции MWC25 Shanghai. Он предусматривает строительство пограничного перехода в месте стыковки сетей в единый маршрут "Европа – Азия". При этом протяженность линии от центров обработки данных во Франкфурте до узлов связи в Эрэн-Хото превысит 10 тысяч километров.
Переход пройдет по территории России и Монголии. Первичная пропускная способность канала составит 200 гигабит в секунду с возможностью оперативного масштабирования емкости под новые потребности. Строительство планируют завершить в 4 квартале 2025 года.
"Новый транзитный маршрут станет важным звеном в развитии цифровой инфраструктуры между Азией и Европой, обеспечивая надежный и высокоскоростной обмен информацией. Это не просто техническая инициатива, а стратегический шаг, направленный на укрепление глобальных цифровых связей и создание новых возможностей для бизнеса и пользователей", – сообщил вице-президент по операторскому бизнесу "Билайна" Сергей Быков, его слова приводит пресс-служба.
Он выразил уверенность, что проект расширит горизонты сотрудничества и откроет перспективы для всех участников рынка.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
